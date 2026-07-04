Fruta desde el Valle al mundo: 88 años haciendo realidad la utopía colectiva 

Hacer de la solidaridad y la participación una premisa que le de trabajo a más de 1000 personas ligadas directa o indirectamente a la fruticultura parece un sueño, pero ellos lo hacen realidad, poco a poco, todos los días. Desde 1938, la Primera Cooperativa Frutícola de Roca viene construyendo su trayectoria y con ella, la experiencia para saber leer cada uno de los desafíos de época, ofreciendo el asesoramiento más útil y permitiendo que la producción de cualquiera de sus 60 socios pueda llegar a destinos lejanos, sin importar su capital.

Tres plantas de empaque constituyen la estructura que pone en movimiento los aportes de cada uno de esos participantes, en una dinámica que parece ideal, pero que no es para cualquiera. “El cooperativismo es una alternativa, pero no todos la entienden”, explicó Gustavo Isla, gerente en esta entidad madre, al referirse a los beneficios de esa condición preestablecida: la de aceptar que las decisiones del conjunto se voten de manera horizontal, más allá de la capacidad de inversión de quienes levantan la mano. Eso sí, para los que adhieren, los resultados están a la vista.

Economista, hijo y nieto de chacareros, Isla participa desde Roca hace unos 20 años en este espacio comercial, donde intercambia con otros exponentes de Allen – Guerrico, Mainqué, Godoy, Cervantes, Stefenelli y Gómez. Apasionado por esta modalidad, reconoce sin hacer alarde, que es de las pocas experiencias que han acumulado tanta historia detrás, junto a otras como en Río Colorado o ya en la vecina Neuquén.

Ningún eslabón se les escapa dentro del esquema de integración vertical, desde la salida de la planta, a la conservación y a las gestiones para el comercio internacional, junto con PAI (Productores Argentinos Integrados), en la que la Primera Cooperativa fue socia fundadora.

Hoy, con la tecnología como aliada, encuentran en la comunicación permanente uno de los pilares de su tarea, convencidos del valor que tiene compartir el conocimiento actualizado, para adaptarse con mejores herramientas a los cambios del contexto, siempre unidos, nunca solos.

«70 hectáreas 100% orgánicas«

Como otros colegas en este estilo de vida, Jeremías Aventín Moretti hace lo propio desde Mainqué. Ingeniero agrónomo, ingresó a la Primera Cooperativa como técnico en 2015, también descendiente de fruticultores, pero desde 2017 se incorporó en la faceta de asociado, junto a su familia política, con la que administra la producción en peras y manzanas en 70 hectáreas 100% orgánicas, que ostentan con el Establecimiento “Soledad S.A”.

Si bien el eje de esa empresa ya se encuadraba dentro de las características sustentables desde hace 20 años, Aventín reconoció que el acompañamiento de la organización conjunta fue fundamental para jerarquizarlos y “marcarles el camino a seguir”, no sólo con certificaciones sobre Buenas Prácticas, sino también en lo relativo a la Responsabilidad Social Empresaria, bajo la premisa de que el desarrollo también tiene que beneficiar a la zona de influencia en la que se trabaja. Muestra de eso son los 40 empleados, entre fijos y temporarios, que encuentran su sustento en estas chacras.

Por eso, para este integrante joven, este es “el caso de éxito en la región”, en el que desde su mirada, “el cooperativismo es imbatible”: “buscar objetivos comunes siempre es superador, porque se avanza más rápido y sintiéndose acompañados”, concluyó.