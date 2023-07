Día del Cooperativismo: Así avanza esta cooperativa de Roca con la producción orgánica

Según definición del diccionario, cooperativismo es la tendencia a organizar un régimen de cooperación, especialmente en el orden económico y social. Así lo entienden las personas que conforman la Primera Cooperativa Frutícola del Alto Valle. Los socios son los dueños de la empresa.

“La Cooperativa no tiene chacras propias, como razón social, todos los socios participan con el 100% de la producción. Esta es una de las condiciones del Directorio que, en general, también lo conforman los socios”, comenta el ingeniero agrónomo y parte del equipo, Pedro Ottone.



Esta empresa tiene un presidente, vice y tesorero como en cualquier lista de Directorio. “Todos toman las decisiones de las grandes inversiones, de frigoríficos, de maquinarias y su referente comercial, Sergio Riskin (presidente) gerencia lo que es el manejo personal y la distribución de la fruta para los distintos destinos”, comentó Ottone.

Los socios son participantes activos con el 100% de la fruta. “Contamos con socios de mucha edad, algunos sin descendencia. Eso es preocupante porque esas chacras no sabemos que destino tendrán. Pero también tenemos un grupo de jóvenes, hijos de productores, que apuestan y siguen con la actividad”.

En promedio la cooperativa cuenta con 60 productores. “Debemos estar en 72 razones sociales, es decir que hay productores que tienen más de una chacra. La mayoría de los asociados está en 10 o 12 hectáreas y unos 7 u 8 tienen más de 20 o 30 has, algunos llegan a las 60 has. Todo eso hace que la producción total llegue a más de 1000 has brutas, de las cuales son 700 netas de pepita, pera y manzana, que representan unos 24 millones de kilos de fruta”, dijo el Ingeniero.

La cooperativa cuenta con un equipo técnico de 6 personas de los cuales dos están involucrados directamente con los productores. “Recorremos las chacras para darles instrucción de cosecha, raleo, aplicaciones para plagas que son muy controlados. Ningún socio puede usar productos no permitidos para lo que es exportaciones con PAI. No pueden usar nada que no esté permitido en Europa o Estados Unidos. Es por eso que para cada aplicación hacemos la visita para asesorarlos. También con los programas de manejo de poda, fertilización, entre otras”, explicó.



Los socios se ubican en Godoy, Mainqué, Cervantes, Roca (Stefenelli y Gomez), Guerrico, Allen, pero el grueso de la producción está en Roca para el lado del río.

La certificación de orgánico suma oportunidades



La cooperativa ha logrado el 50% de toda la superficie, orgánica. “Esto hace que, aunque no se venda todo con esta certificación, podemos llegar a países que piden fruta en bajo residuo químico o residuo cero. Esto es una ventaja porque se obtienen mayores precios por esta condición. La cooperativa cuenta con una línea para producción orgánica y otra para convencional desde el 2006”, comentó Ottone.

Allá lejos y hace tiempo fueron 6 los productores que se animaron a este cambio que requiere unos 3 años para lograrlo. Hoy son más de 40 con su certificación orgánica. “Un ejemplo, vos sos convencional y aplicás productos químicos que no están permitidos. Hay que pasar 3 cosechas sin estas aplicaciones, con análisis de residuos incluídos y después de todo ese proceso podés calificar para el certificado orgánico”, apuntó el Ingeniero.



“Hay que arreglárselas con los productos que hay para lo orgánico. Hoy encontramos hasta fertilizantes permitidos para este fin. Son prácticas un poco más caras, pero la rentabilidad es mayor. Lo bueno es que muchos han entrado en lo orgánico no quieren volver a lo convencional. Lo único que nos sigue complicando es el yuyo, porque no podemos usar herbicida”, concluyó.