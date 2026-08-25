Rigen alertas por lluvia y viento en Río Negro y Neuquén: cómo impacta el temporal en la cordillera y el Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas y reiteró que este martes 25 de agosto se registrará un temporal que combinará lluvia y viento.

El fenómeno tendrá mayor impacto en la región cordillerana de Río Negro y gran parte de la provincia de Neuquén, pero no se descarta que tenga su impacto en el Alto Valle donde ya se registraron algunos chaparrones aislados durante la madrugada.

El pronóstico del tiempo del Alto Valle

Como ya se anticipó, la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no alcanza a la región de los valles, pero el pronóstico advierte sobre posibles repercusiones.

Según el parte actualizado, la jornada de este martes estará marcada por un leve ascenso térmico, con una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 13°C. Tras los chaparrones aislados registrados durante la madrugada, se prevé el retorno de las precipitaciones entre la mañana y la tarde, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.

Asimismo, el viento incrementará su intensidad desde las primeras horas del día, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h hacia la noche.

Este es el pronóstico detallado para localidades como Roca y Neuquén capital:

General Roca: Mañana: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 5°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h. Tarde: Algo nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 16°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 14°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h.

Neuquén: Mañana: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 5°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h. Tarde: Algo nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 16°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 14°C con vientos de 23 – 31 km/h y ráfagas de 51 – 59 km/h



Cómo impacta la alerta en la cordillera

La situación será distinta en la cordillera porque esta si forma parte de la regiones en alerta. El organismo nacional informó que el área será afectada por lluvias persistentes y «se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera local». Además, en las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve.

En tanto por el viento, se informó que ingresará desde el sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Acá te contamos cuáles serán las condiciones en Bariloche y Villa La Angostura: