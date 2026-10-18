Gendarme desaparecido en Las Lajas: con drones térmicos y buzos, así es el operativo contrarreloj de búsqueda en el río Coihue

El tiempo apremia y la fuerza del agua no da tregua. En el segundo día de incertidumbre, un impresionante despliegue por cielo, tierra y agua copa las inmediaciones de la estancia Halcón, en Las Lajas, para dar con el gendarme de 35 años que desapareció tras ser arrastrado por la corriente del arroyo Coihue.

Según las primeras informaciones, el hombre se dirigía a realizar un relevo de rutina en el puesto Cochico cuando, por motivos que aún se investigan, habría caído al espejo de agua.

Un arsenal de recursos: cómo es el operativo en Las Lajas para encontrar al gendarme que cayó al río Coihue

Para agilizar el rescate frente a las bajas temperaturas del agua, la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén conformó un bloque interinstitucional que no deja rincón sin inspeccionar. Este domingo 18 de octubre retomaron las tareas con:

Apoyo aéreo y tecnología térmica: operan en simultáneo dos helicópteros (uno del Gobierno provincial y otro nacional). A la par, un dron de alta capacidad preparado para clima adverso barre la zona con cámaras térmicas, buscando detectar calor humano entre la vegetación.

operan en simultáneo dos helicópteros (uno del Gobierno provincial y otro nacional). A la par, un preparado para clima adverso barre la zona con cámaras térmicas, buscando detectar calor humano entre la vegetación. Buzos en acción: personal especializado en buceo de la Policía del Neuquén peina el fondo del cauce. En las próximas horas sumarán una embarcación semirrígida para ampliar el alcance en el agua.

personal especializado en buceo de la Policía del Neuquén peina el fondo del cauce. En las próximas horas sumarán una embarcación semirrígida para ampliar el alcance en el agua. Expertos en el terreno agreste: se incorporó una cuadrilla de Manejo del Fuego proveniente de Loncopué , cuyo rol es vital por su conocimiento exhaustivo de las dinámicas y trampas de las márgenes del río.

se incorporó una cuadrilla de Manejo del Fuego proveniente de , cuyo rol es vital por su conocimiento exhaustivo de las dinámicas y trampas de las márgenes del río. Despliegue terrestre y cordón sanitario: efectivos de la Comisaría de Las Lajas, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil recorren las orillas palmo a palmo. En paralelo, el SIEN montó una guardia sanitaria preventiva con ambulancias que llegaron desde Zapala.

Alerta urgente en la Ruta 21 de Neuquén

El megaoperativo enfrenta un desafío natural que suma tensión: el fuerte aumento del caudal del arroyo. Por este motivo, la Provincia lanzó una advertencia urgente enfocada en el tránsito de la región.

Las autoridades exigen a los conductores circular con extrema precaución por la Ruta Provincial 21, haciendo especial foco en el sector del puente que cruza sobre el arroyo Coihue, donde el agua presiona al límite.