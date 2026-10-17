Intensa búsqueda en Las Lajas para encontrar a un gendarme desaparecido en el río Coihue

Desde el Gobierno provincial informaron que se dispuso un helicóptero para realizar rastrillajes aéreos.

Un amplio operativo se desplegó en cercanías de Las Lajas para encontrar a un efectivo de Gendarmería Nacional que desapareció este sábado mientras intentaba cruzar el río Coihue, en la provincia de Neuquén.

Según la información conocida, el hombre, de unos 35 años, se dirigía a realizar un relevo en el puesto Cochico cuando habría caído a un espejo de agua en inmediaciones de la estancia Halcón, dentro de la jurisdicción de Las Lajas.

Tras conocerse el hecho, se organizó un operativo de búsqueda con la participación de Gendarmería Nacional, la Policía del Neuquén, Defensa Civil, bomberos y personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Durante la tarde del sábado, las tareas continuaban sin novedades sobre el paradero del agente. Los rastrillajes se retomarán este domingo a las 8.

Un amplio despliegue de recursos para la búsqueda

La Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén, a cargo de Luciana Ortiz Luna, coordina el operativo junto con Gendarmería Nacional, la Policía provincial, Defensa Civil y Protección Civil.

Desde el Gobierno provincial informaron que se dispuso un helicóptero para realizar rastrillajes aéreos. También se incorporó un dron de alta capacidad, equipado para la búsqueda de personas y preparado para operar en condiciones meteorológicas adversas.

A las tareas se sumó personal especializado en buceo de la Policía del Neuquén, que participa en la búsqueda en el agua.

Además, se preparaba una embarcación semirrígida para ampliar los rastrillajes en el río Coihue, junto con equipos especializados en búsqueda acuática.

Rastrillajes por tierra y agua en el río Coihue

Los trabajos terrestres están a cargo de efectivos de la Policía del Neuquén, personal de la Comisaría de Las Lajas, integrantes de Seguridad Ciudadana y equipos de Defensa Civil.

También participa una cuadrilla de Manejo del Fuego de Loncopué, integrada por personal que conoce el terreno y colabora en los rastrillajes sobre las márgenes del río.

En paralelo, la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo desplegó personal sanitario desde Zapala para brindar asistencia ante cualquier eventualidad.

El operativo reúne recursos nacionales, provinciales y municipales, con el objetivo de ampliar las áreas de búsqueda y dar con el paradero del gendarme desaparecido.