Gírgolas en Centenario: el arte de cuidar y verlas crecer

El cultivo de hongos comestibles registra un crecimiento sostenido a nivel nacional impulsado por su consumo, estimado en un 6% anual. La demanda es impulsada por nuevas tendencias de alimentación consciente, comunidades veganas, vegetarianas y fitness, que priorizan alimentos frescos, de alto valor nutricional y versatilidad gastronómica.

Centenario parece estar en sintonía con esta nueva ola: en la localidad se encuentra “Hongos del Neuquén”, un emprendimiento dedicado a la producción yventa de gírgolas frescas. “Comenzamos con una prueba piloto de cultivo de hongos sobre troncos y a partir de ahí realizamos inversiones y nos especializamos en cultivo sobre sustrato, para poder ofrecer el producto durante todo el año”, explicó el emprendedor Sergio Bengolea.

Desde sus inicios contaron con la asistencia técnica y promoción en ferias a través del Centro PyME-ADENEU -Ministerio de Economía, Producción e Industria. “Nos dieron mucha información y nos capacitaron”, recordó Bengolea.

A partir de una conversación entre Sergio y una amiga surgió la idea del emprendimiento para lo cual empezaron a estudiar y a conocer el proceso productivo y comercial. “Vimos un mercado bastante nuevo, pero que podría llegar a tener potencial porque hoy las personas buscan comer más sano”, comentó el productor.

A su vez, observó que el mercado “es muy desafiante porque hoy hay mucha gente que no conoce el consumo de hongos comestibles. Nuestro desafío es conquistar el mercadoy enseñarle a la gente a consumirlos”.

En su página web y en Instagram (@hongosdelneuquen) comparten recetas y recomendaciones para la conservación de las gírgolas. En su proceso de expansión, también decidieron invertir en una planta de deshidratado para agregar valor a la propia producción y ofrecer servicios a otros productores.

Gírgolas en Centenario | Producción de semillas

Desde hace más de 20 años, el Centro PyME-ADENEU gestiona el Laboratorio de Hongos Comestibles y Tecnología Aplicada que produce y provee de inóculo (semilla) para la producción de hongos comestibles a distintos puntos del país.

Para los emprendedores neuquinos también se brinda asistencia en el análisis microbiológico para detección de enfermedades de los cultivos y contaminaciones en los sustratos utilizados.

En la actualidad, el inóculo es provisto a más de 20 productores de Neuquén y también se comercializa y despacha a más de 300 clientes, distribuidos en 13 provincias del país. Para hacer pedidos y consultar las cepas que comercializa, es posible comunicarse con el laboratorio al siguiente número de WhatsApp: +54 9 2996 32-8808.