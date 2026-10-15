Identificaron a las víctimas del trágico incendio de una camioneta en Cervantes: quiénes eran

La región del Alto Valle sigue conmocionada por el trágico hecho que se cobró la vida de tres personas, entre ellas una niña de aproximadamente seis años. El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles en Colonia Fátima, zona rural de Cervantes.

Dos de las víctimas fallecieron atrapadas dentro de la camioneta, que se incendió tras una explosión por un desperfecto eléctrico; mientras que el conductor murió este jueves, tras permanecer 24 horas internado en estado crítico. En el transcurso de la jornada se confirmaron las identidades de los fallecidos.

Quiénes eran las víctimas fatales del incendio en Cervantes

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, las víctimas fatales tenían 30, 22 y 6 años. El hombre que murió tras permanecer internado en el hospital de Roca con quemaduras en el 70% de su cuerpo fue identificado como Rosario Fernández Cayo; era quien conducía la camioneta y padre de la pequeña que falleció en el lugar.

En tanto, el otro fallecido era el acompañante del vehículo y amigo del conductor, un joven llamado Santos Morales Janco.

Tragedia en Cervantes: lo que se sabe del hecho

Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió cerca de las 4 de la madrugada de este miércoles en Cervantes.

El vehículo involucrado es una camioneta Renault Oroch en la que se trasladaban tres personas: dos hombres y una niña. Si bien la investigación sigue en curso, las primeras pericias determinaron que la camioneta habría sufrido un desperfecto eléctrico que provocó una explosión y el posterior incendio. Las llamas se propagaron con tal rapidez que los ocupantes no lograron ponerse a salvo a tiempo.

Tras tomar conocimiento del caso, personal policial acudió al lugar junto a dotaciones de Bomberos y equipos de Salud. Una vez concluidas las tareas, se confirmó el hallazgo de dos víctimas fatales en el interior del vehículo: el acompañante y la niña. En tanto, el conductor -padre de la menor- logró sobrevivir y fue derivado de urgencia al hospital de Roca. Sin embargo este jueves se confirmó su muerte.