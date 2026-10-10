La Fiesta del Inmigrante convocó a una multitud en Zapala: qué habrá este domingo en el cierre

El Paseo La Estación reunió a visitantes de distintas localidades durante un fin de semana de propuestas gastronómicas, música y actividades culturales. Gentileza

La 18ª Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades vive un fin de semana de intensa actividad en Zapala. Durante el viernes y este sábado, una gran cantidad de visitantes recorrió el Paseo La Estación, donde la gastronomía, la música y las tradiciones de distintas comunidades fueron protagonistas. La celebración continuará mañana domingo 11 de octubre con una programación que se extenderá hasta la madrugada del lunes.

Ni las lluvias intermitentes ni las bajas temperaturas impidieron que el público se acercara al predio en esta nueva edición. El Mercado de Productores, el espacio Zapala Emprende, el patio de comidas y la globa principal concentraron buena parte del movimiento.

A pesar del frío y la lluvia, vecinos y visitantes recorrieron los distintos espacios del Paseo La Estación. Foto: Gentileza.

El viernes, una de las principales atracciones fue la clase magistral de Felicitas Pizarro, dedicada a la cocina española. Más tarde, Talle M y Gabriel y la Juntada animaron la noche con sus presentaciones musicales.

Felicitas Pizarro: La reconocida chef compartió recetas y técnicas de la cocina española durante la jornada del viernes. Foto: Gentileza.

Este sábado, el programa incorporó una de las novedades de la edición: el Campeonato del Alfajor, con 30 equipos que compitieron en tres categorías. También se realizaron clases magistrales de cocina judía y brasileña.

Claudia Villafañe: La cocina italiana, el eje de la propuesta gastronómica de Claudia Villafañe, una de las invitadas especiales. Foto: Gentileza.

Esta noche estaba prevista la participación de Claudia Villafañe, con una propuesta de cocina italiana, y de los creadores de contenido Ailin Tokman y Andrés Simón.

Campeonato del Alfajor: un neuquino ganó dos categorías

Lucas Delvas, de Neuquén capital, fue uno de los grandes protagonistas de la competencia al obtener el primer puesto en las categorías sabores del mundo y regional neuquino.

Lucas Delvas: El participante de Neuquén capital obtuvo el primer puesto en dos categorías del Campeonato del Alfajor. Foto: Gentileza.

En la categoría kids se impuso Benicio Fuentes, de Zapala. El segundo lugar fue para Arianno Castillo Cuevas y el tercero para Mía Jazmín Mariqueo, ambos también de la localidad.

Campeonato del Alfajor: Creatividad, sabores regionales y recetas internacionales se combinaron en una competencia que reunió a 30 equipos. Foto: Gentileza.

En sabores del mundo, detrás de Delvas se ubicaron Yéssica Hermosilla Hernández, de Chile, y Natalia Báez, de Neuquén capital.

En regional neuquino, el segundo puesto quedó en manos de Franco Facchinetti Guillén, de Plottier, mientras que Cinthia Andrea Corradini, de Zapala, ocupó el tercer lugar.

Fiesta del Inmigrante en Zapala: el programa completo del domingo 11 de octubre

La última jornada comenzará al mediodía con el Campeonato de Pollo al Disco, que reunirá a 20 equipos. A lo largo de la tarde y la noche habrá propuestas para chicos, clases de cocina internacional, espectáculos de danza y música en vivo.

Estos son los horarios previstos:

12:00: Campeonato de Pollo al Disco.

Campeonato de Pollo al Disco. 13:00: Guille Quiroz, folclore.

Guille Quiroz, folclore. 14:00: Las Guerreras Kpop y Saja Boys.

Las Guerreras Kpop y Saja Boys. 14:30: cocina para niños con Paola Badilla.

cocina para niños con Paola Badilla. 15:30: Compañía Folclórica Pitrulfquen.

Compañía Folclórica Pitrulfquen. 16:30: premiación del Campeonato de Pollo al Disco.

premiación del Campeonato de Pollo al Disco. 17:00: clase magistral de Karina Fensel y Jenifer Kpoliku Dávila.

clase magistral de Karina Fensel y Jenifer Kpoliku Dávila. 18:30: cocina asiática con Martín Ho.

cocina asiática con Martín Ho. 19:30: espectáculo Moulin Rouge/Tango Acrobático.

espectáculo Moulin Rouge/Tango Acrobático. 20:00: cocina y pastelería ucraniana con Madame Papin y Gustavo Neri.

cocina y pastelería ucraniana con Madame Papin y Gustavo Neri. 21:00: cocina neuquina con Pablo Buzzo y Mauricio Couly.

cocina neuquina con Pablo Buzzo y Mauricio Couly. 22:00: sorteo de una camioneta RAM Rampage 0 km.

sorteo de una camioneta RAM Rampage 0 km. 23:00: show musical de Cachumba.

show musical de Cachumba. 00:30 del lunes: cierre con Estirpe.

La música en vivo acompañó las jornadas de celebración, con presentaciones de artistas y bandas sobre el escenario principal. Foto: Gentileza.

La gastronomía como atractivo turístico de Zapala

El intendente Carlos Koopmann destacó la participación de las familias y el movimiento que generan estas celebraciones en la ciudad. “Está claro que las familias zapalinas acompañan todos los eventos que se llevan adelante en la ciudad, y eso pasa no solamente con la Fiesta del Inmigrante y las Colectividades, sino también con el Campeonato Nacional de Asadores o el Festival Patagónico de la Empanada”, expresó.

El jefe comunal sostuvo que estas propuestas tienen un impacto en la economía local y permiten atraer visitantes de otras localidades. “Cada vez son más visitantes los que llegan para participar de estas fiestas”, señaló.

Koopmann también valoró el trabajo conjunto entre el municipio, las instituciones intermedias y las colectividades que participan de la organización.

Con actividades para distintas edades y una oferta gastronómica que reúne sabores de diferentes países, Zapala se prepara para despedir este domingo una nueva edición de la fiesta.