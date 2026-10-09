Zapala ya vive la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades

La Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades comenzó en Zapala con la participación de representantes de casi 40 países.

Zapala comenzó a vivir esta noche uno de sus eventos anuales más convocantes, con el inicio de la 18 edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, que se puso en marcha oficialmente en el predio del Paseo La Estación, un lugar de encuentro que ya se transformó en una tradición para las familias de la ciudad.

Representantes de casi 40 países participan de este festejo, que cuenta con gastronomía de primer nivel, clases magistrales de reconocidos chefs, números artísticos, patio de comidas, emprendedores y el sorteo de una camioneta 0 km. De esta manera, se convierte en una cita imperdible no solo para el público local, sino también para visitantes de toda la zona.

A esto se suma el tradicional Campeonato de Pollo al Disco, que tendrá lugar el domingo al mediodía. La novedad de esta edición será el Campeonato del Alfajor, previsto para las 12 del sábado.

El intendente Carlos Koopmann encabezó la apertura oficial de una de las celebraciones más convocantes de Zapala.

El acto de apertura, realizado en una de las globas instaladas en el predio, estuvo marcado por el colorido de las banderas que representan a cada una de las colectividades que forman parte del evento y por las interpretaciones de los niños y jóvenes que integran la Orquesta Infanto Juvenil Flor Argentina.

Al momento de la inauguración oficial, el intendente Carlos Koopmann remarcó que “la Fiesta del Inmigrante y las Colectividades nos representa, y es un homenaje a todas las familias pioneras que, con esfuerzo y sacrificio, fueron construyendo a nuestra querida Zapala”.

“Los zapalinos estamos orgullosos de nuestra historia y de lo que somos”, destacó el jefe comunal, quien también señaló la decisión de impulsar el crecimiento de las fiestas y los eventos gastronómicos en la ciudad, “porque claramente es una forma de dinamizar la economía local”.

El Paseo La Estación es el escenario de la 18ª edición de la fiesta, que reúne gastronomía, música, espectáculos y propuestas para toda la familia.

En ese sentido, señaló que “los hoteles y alojamientos están colmados, los comercios aumentan sus ventas por el movimiento que se genera, los emprendedores locales pueden ofrecer sus productos en un evento masivo y los artistas zapalinos tienen una oportunidad para demostrar su talento, con lo cual este tipo de eventos representa un beneficio para toda la comunidad”.

Después de la ceremonia inaugural, el público pudo disfrutar de la primera master class de la fiesta, a cargo de Bárbara Inostroza Rivas y Francisco Galaz Sepúlveda, dedicada a la cocina chilena. La expectativa también estaba centrada en la presentación de la reconocida chef Felicitas Pizarro, quien ofrecerá una propuesta dedicada a la cocina española.

En esta 18ª edición de la fiesta participan representantes de las colectividades de Alemania, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Gales, Grecia, Inglaterra, Israel, Italia, Japón, Líbano, Lituania, México, Paraguay, Perú, Polonia, República Checa, República Dominicana, Rumania, Rusia, Senegal, Siria, Ucrania, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

Cómo sigue la Fiesta del Inmigrante y las Colectividades

Programa del sábado

Las actividades de este sábado en el predio del Paseo La Estación comenzarán a las 12, con una de las novedades del evento: el Campeonato del Alfajor. Estarán participando 30 equipos en 3 categorías: kids, sabores del mundo y regional neuquino.

con una de las novedades del evento: Estarán participando 30 equipos en 3 categorías: kids, sabores del mundo y regional neuquino. En el escenario principal, a las 16 será el turno de la máster class de los chefs Martín Cajal Mosqueira y Daniel Villalba , que estará dedicada a la cocina alemana.

será el turno de la , que estará dedicada a la cocina alemana. A las 17 dará inicio la presentación de espectáculos musicales con la Banda Colegio Madres Dominicanas de Pitrufquén; a las 17:30 la Escuela de Danzas Árabes Marlej; a las 17:45 Los Mariachis del Viento; y a las 18:00 regresan las clases magistrales, esta vez con el chef Nelson Wejkin y la cocina judía.

con la Banda Colegio Madres Dominicanas de Pitrufquén; a las 17:30 la Escuela de Danzas Árabes Marlej; a las 17:45 Los Mariachis del Viento; y a las 18:00 regresan las clases magistrales, esta vez con el chef Nelson Wejkin y la cocina judía. A las 18:45 se premiará a los ganadores del Campeonato del Alfajor; a las 19:30 se presentará Kerf , orquesta de música judía; a las 20 habrá un espectáculo de flamenco y ritmos latinos; a las 20:30 la máster class de Paco Almeida sobre comida brasilera; y a las 21:30 la presentación de Martín Masiello.

a las se presentará , orquesta de música judía; a las habrá un espectáculo de y ritmos latinos; a las la máster class de sobre comida brasilera; y a las la presentación de Martín Masiello. A las 22:30 será el turno de una de las presencias más esperadas y convocantes de esta 18º edición de la fiesta, cuando suba al escenario la cocinera Claudia Villafañe, para ofrecer su clase magistral sobre comida italiana; y a las 23:30 será el turno de Ailin Tokman.

será el turno de una de las presencias más esperadas y convocantes de esta 18º edición de la fiesta, cuando suba al escenario la cocinera para ofrecer su clase magistral sobre comida italiana; y a las Ya en el tramo final de la noche, llegarán nuevamente los espectáculos musicales, a las 00:30 con Disco; a la 01:00 César Bongiovani, y el cierre llegará a las 02:00 de la madrugada del domingo, con la presentación de Los Rancheros del Plata.

Programa del domingo