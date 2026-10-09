Zapala ya vive la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades
La 18 edición comenzó en el Paseo La Estación, con representantes de casi 40 países, clases magistrales de reconocidos chefs, espectáculos artísticos y propuestas para toda la familia. El sábado se realizará el primer Campeonato del Alfajor y estará Claudia Villafañe, entre otros.
Zapala comenzó a vivir esta noche uno de sus eventos anuales más convocantes, con el inicio de la 18 edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, que se puso en marcha oficialmente en el predio del Paseo La Estación, un lugar de encuentro que ya se transformó en una tradición para las familias de la ciudad.
Representantes de casi 40 países participan de este festejo, que cuenta con gastronomía de primer nivel, clases magistrales de reconocidos chefs, números artísticos, patio de comidas, emprendedores y el sorteo de una camioneta 0 km. De esta manera, se convierte en una cita imperdible no solo para el público local, sino también para visitantes de toda la zona.
A esto se suma el tradicional Campeonato de Pollo al Disco, que tendrá lugar el domingo al mediodía. La novedad de esta edición será el Campeonato del Alfajor, previsto para las 12 del sábado.
El acto de apertura, realizado en una de las globas instaladas en el predio, estuvo marcado por el colorido de las banderas que representan a cada una de las colectividades que forman parte del evento y por las interpretaciones de los niños y jóvenes que integran la Orquesta Infanto Juvenil Flor Argentina.
Al momento de la inauguración oficial, el intendente Carlos Koopmann remarcó que “la Fiesta del Inmigrante y las Colectividades nos representa, y es un homenaje a todas las familias pioneras que, con esfuerzo y sacrificio, fueron construyendo a nuestra querida Zapala”.
“Los zapalinos estamos orgullosos de nuestra historia y de lo que somos”, destacó el jefe comunal, quien también señaló la decisión de impulsar el crecimiento de las fiestas y los eventos gastronómicos en la ciudad, “porque claramente es una forma de dinamizar la economía local”.
En ese sentido, señaló que “los hoteles y alojamientos están colmados, los comercios aumentan sus ventas por el movimiento que se genera, los emprendedores locales pueden ofrecer sus productos en un evento masivo y los artistas zapalinos tienen una oportunidad para demostrar su talento, con lo cual este tipo de eventos representa un beneficio para toda la comunidad”.
Después de la ceremonia inaugural, el público pudo disfrutar de la primera master class de la fiesta, a cargo de Bárbara Inostroza Rivas y Francisco Galaz Sepúlveda, dedicada a la cocina chilena. La expectativa también estaba centrada en la presentación de la reconocida chef Felicitas Pizarro, quien ofrecerá una propuesta dedicada a la cocina española.
En esta 18ª edición de la fiesta participan representantes de las colectividades de Alemania, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Gales, Grecia, Inglaterra, Israel, Italia, Japón, Líbano, Lituania, México, Paraguay, Perú, Polonia, República Checa, República Dominicana, Rumania, Rusia, Senegal, Siria, Ucrania, Uruguay, Venezuela y Vietnam.
Cómo sigue la Fiesta del Inmigrante y las Colectividades
Programa del sábado
- Las actividades de este sábado en el predio del Paseo La Estación comenzarán a las 12, con una de las novedades del evento: el Campeonato del Alfajor. Estarán participando 30 equipos en 3 categorías: kids, sabores del mundo y regional neuquino.
- En el escenario principal, a las 16 será el turno de la máster class de los chefs Martín Cajal Mosqueira y Daniel Villalba, que estará dedicada a la cocina alemana.
- A las 17 dará inicio la presentación de espectáculos musicales con la Banda Colegio Madres Dominicanas de Pitrufquén; a las 17:30 la Escuela de Danzas Árabes Marlej; a las 17:45 Los Mariachis del Viento; y a las 18:00 regresan las clases magistrales, esta vez con el chef Nelson Wejkin y la cocina judía.
- A las 18:45 se premiará a los ganadores del Campeonato del Alfajor; a las 19:30 se presentará Kerf, orquesta de música judía; a las 20 habrá un espectáculo de flamenco y ritmos latinos; a las 20:30 la máster class de Paco Almeida sobre comida brasilera; y a las 21:30 la presentación de Martín Masiello.
- A las 22:30 será el turno de una de las presencias más esperadas y convocantes de esta 18º edición de la fiesta, cuando suba al escenario la cocinera Claudia Villafañe, para ofrecer su clase magistral sobre comida italiana; y a las 23:30 será el turno de Ailin Tokman.
- Ya en el tramo final de la noche, llegarán nuevamente los espectáculos musicales, a las 00:30 con Disco; a la 01:00 César Bongiovani, y el cierre llegará a las 02:00 de la madrugada del domingo, con la presentación de Los Rancheros del Plata.
Programa del domingo
- El último día de la fiesta arrancará al mediodía, con el ya tradicional Campeonato de Pollo al Disco, donde estarán participando 20 equipos.
- A partir de las 13 comenzará el movimiento en el escenario principal, con la presentación del folclorista zapalino Guille Quiroz, mientras que a las 14 será el turno de Las Guerreras Kpop y Saja Boys.
- A las 14:30 llegará la máster class de Paola Badilla, con la cocina para niños; y a las 15:30 será el turno de la Compañía Folclórica Pitrulfquen.
- A las 16:30 se realizará la entrega de premios a los ganadores del Campeonato de Pollo al Disco y a las 17 llegará la clase magistral de Karina Fensel y Jenifer Kpoliku Dávila y a las 18:30 la del chef Martín Ho, con la cocina asiática.
- A las 19:30 se presentará el espectáculo Moulin Rouge/Tango Acrobático; a las 20:00 la máster class de Madame Papin y Gustavo Neri, dedicada en este caso a la cocina y pastelería ucraniana; y a las 21 se lucirán los chefs Pablo Buzzo y Mauricio Couly, con la cocina neuquina.
- Uno de los momentos más esperados de la noche será el sorteo de la camioneta 0km. RAM Rampeage, que se realizará en vivo a las 22:00, mientras que a las 23:00 llegará al escenario todo el ritmo de Cachumba, y el cierre estará a cargo de Estirpe, a partir de las 00:30.
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