Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades: Zapala celebra la diversidad y el sabor

La 18º edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades comienza hoy a las 20 en el predio del Paseo La Estación. Representantes de casi 40 países participarán de un evento que contará con gastronomía de primer nivel, clases magistrales de reconocidos chefs, números artísticos, patio de comidas, emprendedores y el sorteo de una camioneta 0 km. A eso se suma el tradicional Campeonato de Pollo al Disco y la novedad de esta edición será el Campeonato del Alfajor.



“Los zapalinos estamos orgullosos de nuestra historia y de lo que somos. Y en la construcción de nuestra identidad, mucho tuvieron que ver aquellos hombres y mujeres que, a principios del siglo XX, comenzaron a llegar a este rincón de Neuquén, provenientes de diferentes países, buscando un futuro mejor para sus familias. Por eso esta Fiesta nos representa y es un homenaje a todas las familias pioneras que construyeron a nuestra querida Zapala”, dijo el intendente Carlos Koopmann.

El jefe comunal destacó además la decisión de impulsar el crecimiento de las fiestas y eventos gastronómicos “porque claramente es una forma de dinamizar la economía local”.



En esta edición de la fiesta, participarán representantes de las colectividades de Alemania, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Gales, Grecia, Inglaterra, Israel, Italia, Japón, Líbano, Lituania, México, Paraguay, Perú, Polonia, República Checa, República Dominicana, Rumania, Rusia, Senegal, Siria, Ucrania, Uruguay, Venzuela y Vietnam.

El sorteo de la camioneta RAM Rampage Big Horn, se realizará en vivo la noche del domingo, y será fiscalizado por el Instituto Neuquino de Juegos de Azar (IJAN).

Mercado de productores e invitados de lujo



Una vez más, la ciudad de Zapala se llena de aromas y sabores del mundo durante tres días. “Este año en el mercado de productores habrá más de 50 participantes de todo el país”, comentó el chef y coordinador del evento, Juan Solorza.

“En cuanto a lo gastronómico hay 40 stands de diversos países, dos globas gigantes, una con el escenario gastronómico y otra con lo cultural. Participan 16 colectividades y platos de 40 países con sus sabores representativos”, dijo.

1/ 8 Claudia Villafañe. 2/ 8 Martín Ho. 3/ 8 Felicitas Pizarro. 4/ 8 Pablo Buzzo. 5/ 8 Mauricio Couly. 6/ 8 Madame Papin. 7/ 8 Paco Almeida. 8/ 8 Simón y Ailu.

“Este año, además de cocineros regionales de renombre que siempre nos acompañan, vamos a contar con la visita de Felicitas Pizarro con cocina española, Claudia Villafañe con cocina italiana. También van a estar presentes Andrés Simón (Las recetas de Simón) y Ailu Tokman que van a preparar cocina china.

“El sábado y domingo será Martín Ho quien nos tiente con los sabores de la cocina coreana. Además estarán Madame Papin con cocina ucraniana, Pablo Buzzo y Mauricio Couly deleitándonos con cocina regional patagónica”, concluyó Solorza.

Sociedad Italiana de Socorros Mutuos



La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Zapala vive su primer centenario. Fundada el 27 de junio de 1926 por inmigrantes italianos, la institución busca recuperar su protagonismo comunitario y volverá a participar en la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades.



El edificio histórico, cuya piedra fundacional se colocó el 20 de septiembre de 1926 bajo la construcción de Florencio Gambazza, fue declarado Patrimonio Histórico de la ciudad en 2015 por su estilo italianizante. A lo largo de un siglo, el lugar albergó a la Escuela N° 3, una cancha de bochas y diversas actividades comerciales.

Tras una etapa de menor actividad, la actual comisión, liderada por Cecilia Gaitán y Marta Guaglianone, trabaja desde hace cuatro años en la recuperación administrativa y edilicia del espacio, logrando restaurar por completo el quincho para el uso de los socios.



En el marco de los festejos, que incluyeron una gala conmemorativa en el Cine Teatro Municipal, Gaitán destacó el valor de este proceso de revitalización institucional: “Muchos de nuestros abuelos y padres fueron parte de todo esto. La construcción, las reuniones, las fiestas. Ese era el lugar de encuentro de las familias italianas y de otras colectividades y es eso lo que estamos volviendo a revivir con el trabajo que llevamos adelante”.

Unión Sirio Libanesa



La Unión Sirio Libanesa de Zapala participará este fin de semana de la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades. La entidad vive esta oportunidad con entusiasmo para mantener viva una historia que ya supera el siglo de trayectoria.



Con 101 años de historia, la comisión presidida por Antonio Sarquis destaca que la institución funcionó como espacio de encuentro y albergó a la Biblioteca Elordi y a la Escuela de Frontera Nº 1. A diferencia de otras organizaciones, la Unión Sirio Libanesa se destaca por haber mantenido una actividad ininterrumpida durante todo este tiempo en la comunidad.

Actualmente, su histórica sede en la esquina de San Martín y Elordi se encuentra en refacción para recuperar el espacio de celebración. Por ello, la participación en la fiesta es una herramienta clave que les permite reunir recursos para mejorar el salón y fortalecer los lazos internos a través del trabajo en equipo.



Este fin de semana, el stand de la colectividad ofrece platos tradicionales como shawarma, empanadas árabes y café a la turca. Desde el seno de la comisión valoraron el significado de este nuevo aniversario: “Es una oportunidad para reivindicar y poner en valor el legado dejado por nuestros antecesores y recordar el papel que la institución tuvo durante décadas como espacio de encuentro”.

Sociedad Española



La Sociedad Española conmemoró su centenario en marzo y atraviesa una etapa de recuperación de su historia y puesta en valor de sus espacios. En este marco, participará nuevamente de la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades (FNIC) en el Paseo La Estación con una propuesta de platos tradicionales que incluye paella, tortillas, pinchos y dulces, bajo la organización gastronómica de Oscar Quiles.



Este aniversario movilizó a sus integrantes a reencontrarse con su pasado. Ante la escasez de documentación de los primeros años, la comisión recurrió al único libro de actas histórico conservado, donde hallaron el registro a lápiz de su creación. «Llegar a los 100 años para nosotros fue mucha responsabilidad», explicó la presidenta de la institución, Bettina Riestra, destacando la emoción de reconstruir su historia y acercarse a los fundadores.



Hoy, la entidad busca acompañar a vecinos, organizaciones y nuevos inmigrantes de cualquier nacionalidad, articulando proyectos con el Municipio. Aunque su imponente edificio de la avenida San Martín (iniciado en los 90 y con un 60% de avance) está en pausa, los esfuerzos se concentran en restaurar la sede social de calle Italia para vincularla a la cultura española. Asimismo, avanzan en los trámites para concretar su personería jurídica.