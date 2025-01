Los duendes de la Confluencia de los ríos de Neuquén

Como toda ciudad que se precie de tal no puede desconocer sus leyendas urbanas.https://www.rionegro.com.ar/sociedad/primeras-empresas-que-se-adelantaron-al-progreso-en-la-capital-de-neuquen-3851559/ Y la capital de Neuquén no se queda afuera. La más conocida y sostenida en el tiempo es la dama de blanco de la famosa Torre Talero. Pero no nos vamos a detener en ese relato. Hay otro lugar, la península Hiroki, la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Y vamos a hablar de duendes.

En las décadas del 70 y 80, a esa zona no todos podía acceder. Solo los valientes, Los caminos eran de difícil acceso.

Y cuenta la leyenda, algo que aquellos memoriosos no me van a dejar mentir, si uno se aventuraba a pasar por allí sucedían cosas. Caminos de tierra donde predominaba la vegetación autóctona. Sin iluminación pública, por supuesto.

Si pasabas por allí, tu auto se detenía sin causa comprobable. El motor se apagaba y no había manera de encenderlo. Salvo que supieras lo que estaba pasando.

Eran los duendes de la Confluencia. Hay quienes aseguraban por eso años que eran “personitas” que custodiaban una de las zonas más lindas de Neuquén. Y por eso tenían el poder de detener el tránsito de los “invasores”. Muchos inclusos manifestaron durante años que los vieron asomar sus cabecitas detrás de los árboles. Mito o realidad.

Pero si vamos a la leyenda, en esos tiempos para resolver la situación, solo había que bajarse del auto, pedir permiso para transitar por el lugar y de repente el motor se encendía y se podía retomar el paseo. Los duendes habían determinado que esa persona estaba ahí pero que no iba a dañar el paisaje que ellos custodiaban.