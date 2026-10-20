“No va a dar cero”: un camionero que viajaba por la Panamericana dio 2,65 g/l de alcohol en sangre y admitió su estado antes del control

Un camionero de 40 años fue detectado con 2,65 g/l de alcohol en sangre durante un control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la Autopista Panamericana. El conductor había iniciado su recorrido en Corrientes y se dirigía hacia Buenos Aires. «¿Me van a hacer pedazos?», cuestionó el al momento del control y llamativamente admitió su estado antes del resultado final: «No va a dar cero».

Tras el resultado positivo, los agentes le impidieron continuar conduciendo. El caso se detectó durante un operativo de control al transporte pesado en la Panamericana. En total, los agentes de la ANSV fiscalizaron a 780 conductores profesionales para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad vial.

Las multas que podría recibir el camionero que dio 2,65 g/l de alcohol en sangre

El camionero podría afrontar una multa superior a los dos millones de pesos y una suspensión de la licencia de hasta 18 meses.

Además durante el procedimiento, las autoridades sancionaron a otros 94 conductores profesionales por diferentes infracciones. Entre las faltas registradas hubo patentes adulteradas, incumplimiento de las normas de circulación y uso del celular al volante.

También se detectaron conductores que circulaban sin el cinturón de seguridad colocado. Los controles incluyeron la revisión de la documentación obligatoria y la verificación del uso del carril derecho, una exigencia para determinados vehículos de transporte pesado.

La fiscalización vial alcanza tanto a camiones de carga como a colectivos destinados al traslado de pasajeros. Los agentes realizan controles para detectar conductas que incumplen las condiciones de circulación y pueden representar un riesgo para otros usuarios de rutas y autopistas.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial remarcaron que los controles se realizan en distintos puntos del país y contemplan pruebas de alcoholemia, revisión de documentación y controles sobre las condiciones de conducción de los transportistas profesionales.