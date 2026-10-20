Rescataron a una vaca a la vera de la Ruta 6: estuvo atrapada en un cañadón «por varias horas» luego de las intensas lluvias
Las tareas fueron realizadas por personal de bomberos voluntarios de Rincón de los Sauces.
En medio de las intensas lluvias en Neuquén, se rescató una vaca en un cañadón de la Ruta 6, camino a Buta Ranquil.
Las tareas fueron realizadas por personas de bomberos de Rincón de los Sauces.
«Llevaba varias horas»: rescate de un animal a la vera de la Ruta 6
Desde el cuartel 16 de bomberos comunicaron que anoche fueron advertidos por un «viajante sobre un animal atrapado en un cañadón de la Ruta 6 camino a Buta Ranquil».
Señalaron que salió una dotación a cargo del Sargento Primero Reyes Ricardo, quien luego de recorrer 30 kilómetros desde la localidad pudo dar con el animal que se encontraba a unos 50 metros del camino.
Allí se realizó los trabajos de extracción «hasta lograr liberar al animal que llevaba muchas horas en esa posición».
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