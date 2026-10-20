Rescataron a una vaca a la vera de la Ruta 6: estuvo atrapada en un cañadón «por varias horas» luego de las intensas lluvias

Rescataron un animal atrapado en un cañadón cerca de la ruta. Fue tras las tormentas. Foto: Gentileza Bomberos voluntarios de Rincón de los Sauces- Central 16.

En medio de las intensas lluvias en Neuquén, se rescató una vaca en un cañadón de la Ruta 6, camino a Buta Ranquil.

Las tareas fueron realizadas por personas de bomberos de Rincón de los Sauces.

«Llevaba varias horas»: rescate de un animal a la vera de la Ruta 6

Desde el cuartel 16 de bomberos comunicaron que anoche fueron advertidos por un «viajante sobre un animal atrapado en un cañadón de la Ruta 6 camino a Buta Ranquil».

Señalaron que salió una dotación a cargo del Sargento Primero Reyes Ricardo, quien luego de recorrer 30 kilómetros desde la localidad pudo dar con el animal que se encontraba a unos 50 metros del camino.

Allí se realizó los trabajos de extracción «hasta lograr liberar al animal que llevaba muchas horas en esa posición».