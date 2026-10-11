Parque Industrial Capital de Neuquén: María Pasqualini detalló el plan de empleo y confirmó la fecha clave para las inscripciones

El Parque Industrial Capital (PIC) de Neuquén avanza hacia su etapa de ejecución con una promesa de alto impacto para la economía de la región: generar 25.000 puestos de trabajo para neuquinos y neuquinas. Para ordenar la inserción laboral y vincularla directamente con la demanda real, la Municipalidad estableció un cronograma con fechas clave.

La iniciativa, impulsada de manera conjunta entre el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, busca estructurar el que se proyecta como el parque industrial más grande del país, un proyecto que ya reunió la postulación de 606 empresas locales.

Capacitación a medida y exenciones fiscales: la estrategia del nuevo Parque Industrial Capital en Neuquén

Durante la presentación del proyecto ante más de 1.000 empresarios, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, remarcó que la estrategia de formación cambiará de paradigma para evitar el desempleo posterior y capacitar exclusivamente en lo que el mercado local requiera.

El esquema de plazos confirmado por el municipio se divide en dos etapas concretas:

1 de noviembre: El portal de empleo de la Municipalidad de Neuquén habilitará un botón específico para que los interesados comiencen a inscribirse y postularse al Parque Industrial.

El portal de empleo de la Municipalidad de Neuquén habilitará un botón específico para que los interesados comiencen a inscribirse y postularse al Parque Industrial. 1 de marzo: A partir del relevamiento de los perfiles que demandarán las firmas del primer sector, se pondrán en marcha los trayectos formativos oficiales.

«No vamos a capacitar para después ver dónde está el empleo; vamos a capacitar según la demanda que necesite el Parque Industrial. Nos vamos a adelantar», sentenció Pasqualini. La proyección oficial apunta a que, cuando las compañías comiencen a inaugurar sus instalaciones (estimativamente en un año), el personal ya salga formado directamente de la bolsa municipal.

Nuevo registro y plazos de obra

La convocatoria comercial continuará abierta para garantizar que ningún proyecto de la región quede afuera del esquema de desarrollo. Desde el municipio confirmaron que a partir del 1 de febrero de 2027 se abrirá una nueva ventanilla de inscripción para empresas.

En cuanto a la infraestructura del predio, la inauguración oficial de la primera etapa del Parque Industrial Capital se encuentra proyectada para el período comprendido entre agosto y septiembre de 2027.

«El Parque Industrial de la ciudad de Neuquén es una decisión política que tomó el gobierno de la ciudad de manera conjunta con el gobierno de la provincia. Pero también es una decisión económica, una decisión de producción y fundamentalmente una decisión de empleabilidad», concluyó Pasqualini.

Mariano Gaido: el nuevo Parque Industrial «es el programa de inversión más importante de la historia de la ciudad»

El intendente Mariano Gaido aseguró que el Parque Industrial Capital (PIC) superó las expectativas iniciales y confirmó que se ampliará de 1.000 a 2.000 hectáreas. En diálogo con el Panorama Informativo de RÍO NEGRO RADIO, destacó los beneficios impositivos para las empresas.

«En los 122 años de historia de Neuquén, es la primera vez que hay una inversión tan importante para el sector privado, para que se instalen empresas y generen empleo neuquino», afirmó el intendente, quien definió la iniciativa como «el programa de inversión más importante de la historia de la ciudad».

Ante ese escenario, confirmó que el parque pasará de las 1.000 hectáreas anunciadas originalmente a una superficie proyectada de 2.000 hectáreas. Según precisó, las empresas que participaron de la primera convocatoria solicitaron en conjunto 1.372 hectáreas.

El intendente anticipó que el próximo martes se notificará a las empresas inscriptas el valor del metro cuadrado y explicó que la medida forma parte de una política destinada a facilitar las inversiones privadas.