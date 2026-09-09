Cambió la fecha de la Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén: cuándo será y qué pasó con la licitación

El calendario del evento más convocante de la Patagonia sufrió una modificación oficial. Si bien en julio el Municipio de Neuquén había estipulado que la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 se realizaría en la primera quincena de febrero, el Ejecutivo local publicó un nuevo decreto que cambia las fechas de la 14° edición.

A través del Decreto N° 0864/2026, plasmado en una edición especial del Boletín Oficial Municipal, la comuna confirmó que el mega festival se llevará a cabo finalmente los días 18, 19, 20 y 21 de febrero de 2027. El escenario elegido volverá a ser el tradicional predio del Paseo de la Costa sobre la Isla 132.

La readecuación de la grilla de días se enmarca en el lanzamiento de la Licitación Pública Nacional N° 14/2026, el proceso administrativo que busca otorgarle a un privado el manejo y la rentabilidad de la celebración neuquina.

Una empresa se presentó para administrar la Fiesta de la Confluencia 2027

El cronograma administrativo avanzó este mismo miércoles 9 de septiembre a las 10:00 horas con la apertura formal de los sobres en la Sala de Reuniones «Cr. Claudio Emir Silvestrini» del Palacio Municipal. Según consta en el acta oficial, solo una empresa se presentó a la licitación para quedarse con la producción y comercialización exclusiva del evento.

Se trata de la firma Concierto Talento S.A., que ahora deberá atravesar la etapa de revisión de documentación a cargo de la Auditoría municipal.

Los datos clave de la oferta que definirá el futuro de la Confluencia: