Por qué esta edición de BALC es imperdible: sigue hasta mañana

Hay viajes que se hacen por el paisaje y otros que se hacen con el estómago. Pero cuando ambos universos colisionan en medio de la primavera patagónica, quedarse en casa deja de ser una opción. Del 5 al 12 de octubre de 2026, la ciudad lacustre vuelve a convertirse en la capital culinaria del país bajo una consigna clara: «En octubre, Argentina se encuentra en Bariloche».

Si pensabas que Bariloche era solo chocolates y postales de montaña, preparate. Durante ocho días, más de 100 establecimientos, entre restaurantes de alta cocina, cervecerías artesanales, casas de té y chocolaterías, transforman a toda la ciudad en un circuito vivo de experiencias.

Super postre, por estos días de BALC, en «La Cueva», en Catedral.

¿Por qué esta edición es imperdible?

El verdadero motor del “FOMO” de este año pasa por la renovación constante. La gran novedad que marca el diferencial del 2026 es la llegada de Córdoba como la primera provincia invitada en la historia del festival. La escena cordobesa desembarca en el sur con sus propios chefs, productores, vinos y un pabellón exclusivo dentro de la gran feria, creando una fusión inédita entre la sierra y la cordillera.

A esta impronta federal se suma una proyección internacional sin precedentes: cocineros e invitados de Chile cruzan la cordillera para cocinar codo a codo con referentes locales, elevando la vara de la gastronomía regional.

Pop-Ups de una sola noche: el lujo de lo efímero

Si hay algo que va a llenar tus historias de Instagram de mensajes del tipo «¿dónde es eso?», son los Pop-Ups. Se trata de cenas exclusivas donde reconocidos chefs nacionales e internacionales intervienen las cocinas de los restaurantes más destacados de Bariloche durante una única velada.

Imaginá probar la cocina de Anafe en Solís, las creaciones de Yuzu Izakaya en Oni Cantina, los platos de Ultramarinos en Auita, o disfrutar de un Brunch dominical diseñado por Maru Botana en el Llao Llao Resort. Al ser combinaciones pensadas exclusivamente para BALC, son sabores que nacen y mueren esa misma noche, una oportunidad única que no se vuelve a repetir.

Un circuito con menús especiales que no volverán a repetirse

Entre el 5 y el 12 de octubre la ciudad ofrecerá el tradicional Circuito Gastronómico donde cerca de 100 establecimientos, restaurantes, bares, cervecerías y cafés crean propuestas especiales para BALC: un menú de entre 2 y 3 creado especialmente para el evento.

Además, recorrer el circuito gastronómico es amigable con el bolsillo: todos los menús especiales cuentan con un 20% de descuento con la Tarjeta BALC y hasta un 30% adicional con beneficios de Banco Macro y Banco Patagonia.

En Charming, en este BALC 2026.

Una Feria frente al lago

Para el fin de semana largo, del 9 al 12 de octubre, el corazón de la fiesta se muda al Centro Cívico con la Feria BALC. Imaginate caminar al aire libre frente a las aguas del Nahuel Huapi explorando más de 150 expositores con lo mejor de la producción rionegrina y cordobesa, stands de gastronomía, cervezas artesanales, chocolaterías, la Ruta del Vino, DJ sets en vivo y clases magistrales de cocina en el escenario principal.

Y como bonus track cultural para pausar entre plato y plato, el ciclo Cine en el Cívico proyecta películas gastronómicas icónicas de forma libre y gratuita en el Microcine del Puerto San Carlos, como La fiesta de Babette, Azúcar y estrellas y Delicioso.

Agendá antes de que sea tarde

Las montañas y los lagos van a seguir ahí todo el año, pero esta concentración de talento, platos exclusivos y clima festivo solo ocurre durante una semana. Durante estos días el visitante podrá organizar un recorrido distinto cada día y descubrir la ciudad a través de lo que se cocina y se produce acá.

La agenda completa ya se encuentra disponible en la web oficial (barilochealacarta.com), donde podés mapear tu recorrido e ir reservando tu lugar antes de que el festival llene la ciudad.