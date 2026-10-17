Preocupación por las ballenas muertas en Puerto Madryn: investigan una posible relación con la marea roja

Siete ballenas francas australes fueron halladas muertas en las costas de Puerto Madryn en menos de una semana, en una temporada marcada por una mortandad inusual. Los investigadores analizan si las biotoxinas de la marea roja pudieron afectar a los ejemplares adultos.

Según informó el diario El Chubut, la situación también generó preocupación entre los vecinos de Madryn, que convocaron a una manifestación pacífica para solicitar información oficial sobre lo ocurrido.

Muerte de ballenas en Puerto Madryn: qué investigan los científicos sobre la marea roja

Los estudios distinguen dos situaciones. En las crías, las primeras muestras detectaron la bacteria Erysipelothrix rhusiopathiae, asociada a cuadros de septicemia y fallas multiorgánicas. Las muertes de los ejemplares adultos, en cambio, son analizadas bajo otras hipótesis.

El licenciado en Gestión Ambiental Víctor Fratto explicó que los adultos encontrados recientemente presentaban buen estado nutricional y abundante contenido estomacal. Estas características son compatibles, de manera preliminar, con una posible exposición a toxinas naturales, aunque todavía se necesitan resultados para confirmar esa hipótesis.

Para avanzar con los análisis, se enviaron muestras de tejido al INIDEP y contenido estomacal a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Por su parte, el Gobierno de Chubut implementó controles sanitarios que incluyen análisis de agua y moluscos en los golfos Nuevo y San José. Las autoridades también pidieron no acercarse ni tocar a los animales varados, vivos o muertos, y mantener a las mascotas alejadas de la costa.

Vecinos de Madryn convocan a un encuentro para pedir respuestas por las ballenas

En paralelo, vecinos de Puerto Madryn convocaron a la comunidad para este sábado a las 15 en el Monumento a la Cola de Ballena. Bajo la consigna “Madryn pregunta”, buscan reclamar información respaldada por informes, estudios del agua y datos que permitan comprender la situación.

Los organizadores señalaron que la iniciativa surgió de la preocupación por lo observado durante la temporada, en particular por la presunta disminución en el regreso de ballenatos.

La convocatoria contempla la participación desde el mar, en kayak, tabla o nadando, para realizar un abrazo simbólico en defensa de las ballenas.