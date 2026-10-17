Vuelo sanitario desde Rincón de los Sauces a Neuquén: cómo fue el operativo para trasladar a una mujer embarazada

Para la mañana de sábado 17 de octubre, estuvo programado un vuelo sanitario desde el aeródromo de Rincón de los Sauces con destino a Neuquén capital, con el propósito de trasladar a una mujer que cursa un embarazo de 27 semanas.

La paciente presentaba un cuadro clínico de hipertensión asociado al embarazo, motivo por el cual requiere derivación a un centro de mayor complejidad. Según la información publicada por el medio local El Rinconcense, hasta el momento la mujer se encuentra estable y responde favorablemente al tratamiento médico indicado.

Cómo fue el operativo para trasladar a la mujer embarazada en helicóptero

Las tareas de logística requirieron de la intervención coordinada de múltiples instituciones de la localidad petrolera. Personal de la Policía del Neuquén y de Tránsito municipal dispusieron cortes preventivos en las calles para facilitar el desplazamiento seguro de la ambulancia. El trayecto vehicular conecta el centro de salud de origen con la pista de aterrizaje, agilizando el paso de la unidad sanitaria.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios participó activamente en las tareas preventivas y de seguridad durante el descenso y el posterior ascenso del helicóptero sanitario. A la par, personal de Defensa Civil colabora en la asistencia terrestre necesaria para coordinar el operativo y el reabastecimiento de combustible de la aeronave.

Esta articulación entre diferentes áreas buscó garantizar que cada etapa del traslado se desarrolle sin contratiempos operativos.

Desde la organización se aclaró que la concreción de todo el procedimiento estuvo sujeta a dos factores fundamentales. Por un lado, dependía estrictamente de las condiciones meteorológicas imperantes en la provincia, las cuales deben ser óptimas para permitir la salida y el vuelo del helicóptero. Por el otro, se evaluó de manera constante que la paciente mantenga la estabilidad clínica indispensable para afrontar el viaje en la aeronave.