El mal tiempo dificulta la búsqueda de Raúl Moyano, el docente de la Patagonia desaparecido en un cerro de Tucumán: cómo sigue el operativo

Raúl Moyano es un docente de la Patagonia y desapareció durante una caminata en Tucumán.

La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, docente jubilado de la Patagonia, mantiene en vilo a su familia. El hombre de 59 años, que había viajado a Tucumán para visitar a su hermano, lleva cinco días desaparecido y, pese al fuerte operativo desplegado, aún no hay novedades sobre su paradero.

Las autoridades de Tafí del Valle señalaron que el mal tiempo complicó las tareas, sobre todo por la dificultad del terreno montañoso donde Moyano se adentró para realizar una caminata el pasado lunes 12 de octubre. Pese a las condiciones climáticas, confirmaron que los rastreos continúan activos y este sábado se retomarán con la meta de hallar alguna pista.

Cómo sigue el operativo de búsqueda de Raúl Moyano

La Municipalidad de Tafí del Valle compartió detalles de la última jornada del operativo de búsqueda para dar con el paradero de Moyano. En este sentido precisó que «más de 70 personas» participan activamente de los rastrillajes.

La logística integra el trabajo conjunto de Defensa Civil, Bomberos de distintas localidades, Policía Federal, Parques Nacionales, organismos provinciales y la Guardia Urbana Municipal, respaldados por tecnología de drones, perros de rastreo y baqueanos de la zona.

Según explicaron las autoridades, el despliegue abarca quebradas y filos de acceso complejo que exigen protocolos especiales de seguridad, dado que varios sectores superan los 2.800 metros de altura y presentan serias dificultades para avanzar. En paralelo, señalaron que «las tareas se desarrollan en condiciones difíciles debido a la intensa neblina, que reduce considerablemente la visibilidad».

Operativo de rastrillaje en el cerro Ñuñorco

Si bien hasta el momento no se registran novedades sobre la localización de Moyano, confirmaron que «los equipos continúan trabajando con la esperanza de obtener resultados positivos» en las próximas horas.

Raúl Moyano: el viaje para visitar a su familia que terminó en su desaparición en un cerro de Tucumán

De acuerdo con la información brindada por sus familiares a medios locales, Raúl Alfredo Moyano, radicado en la Patagonia hace tiempo, había viajado a Tucumán a fines de septiembre para visitarlos y conmemorar el aniversario del fallecimiento de su madre.

El pasado lunes 12 de octubre, aprovechando un viaje a El Mollar junto a sus hermanos, decidió emprender una caminata en solitario hacia la cumbre del cerro Ñuñorco. Sin embargo, con el paso de las horas, no se volvió a saber de él.

Según el parte policial, Moyano es de contextura robusta, mide 1,70 metros, tiene cabello canoso, barba corta y característicos tatuajes de un cóndor y del escudo de River Plate en sus brazos. Al momento de su desaparición vestía campera negra, pantalón cargo verde, camiseta verde flúor, zapatillas grises y llevaba una mochila negra con lentes y una bandera azul de alpinismo.

Raúl Alfredo Moyano tiene 59 años y es docente jubilado de la Patagonia

Si bien es un aficionado experimentado al senderismo que habitualmente realiza ascensos en la Patagonia y en el norte argentino, era la primera vez que encaraba la travesía al Ñuñorco. Durante el trayecto compartió capturas de pantalla de su aplicación de navegación y cerca de las 17:00 del lunes envió un último mensaje de voz a su familia avisando que iniciaba el descenso para coordinar el reencuentro, pero nunca regresó.