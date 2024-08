Proponen animales para la asistencia de adultos mayores en residencias y centros de día de Neuquén

Un proyecto de ley que será debatido en la Legislatura de Neuquén, busca impulsar que todas las residencias y centros de día, públicos y privados, de adultos mayores tengan a disposición la asistencia «no farmacológica» con animales humanos. Es decir que puedan tener tiempo en compañía de perros o gatos, teniendo en cuenta que está demostrado que, los animales suelen ser un gran aporte a la estabilidad emocional de las personas.

La propuesta prevé además, que aquellas personas que estando en estos lugares, tengan en sus hogares anteriores, algún animal, puedan ser visitados por ellos. La propuesta fue presentada por la diputada de «Cumplir», Brenda Buchiniz y ahora se encuentra en los pasos previos a ser debatida en las comisiones respectivas para su posterior paso al recinto.

En su articulado, el proyecto propone modificar uno de los incisos del artículo 3 de la ley 3.320 que regula el funcionamiento y habilitación de los centros de día y residencias para adultos mayores que, una norma que se basa en las pautas y recomendaciones de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos.

El proyecto pretende incorporar una definición no menos importante: Terapias no farmacológicas (TNF): son todas las intervenciones que a través de agentes primarios no químicos tienen por fin mejorar la calidad de vida de los usuarios en residencias o centros de día. Entre otros, encontramos las terapias de estimulación multisensorial, y la terapia asistida con mascotas.

El proyecto de ley además, pretende sentar el precedente que «aquellas personas personas mayores que tuvieran una mascota fuera de la residencia o centro de día al que concurre, podrán recibir su visita en los días y horarios que sean acordados con el establecimiento.«

En los fundamentos de la propuesta se establece que «la ciencia ha demostrado las bondades de incorporar el vínculo con mascotas en la vida diaria; el tiempo que se destina a interactuar con éstas ayuda a preservar la memoria y permite combatir la soledad, el estrés, la ansiedad y la depresión».

La diputada neuquina agregó un dato científico que estaría avalado por la Universidad de Buenos Aires. Según el magister en salud metal comunitaria y docente, Vicente Gemmis, «la interacción entre una persona y una mascota disminuye la presión arterial y aumenta los neuroquímicos asociados con la relajación». El profesional es cofundador de «Cuidar Cuidando», un programa dedicado a la integración social de pacientes con problemas emocionales, a través del vínculo con sus animales de compañía.

«Creemos que desarrollar políticas públicas con esta visión a través de la implementación de actividades con personas mayores y animales contribuye a paliar los efectos de una soledad no deseada; genera bienestar mental y social, es facilitador de las relaciones sociales y potencia la interacción», detalló la legisladora.