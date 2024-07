“Perros del maltrato”: del encierro al entrenamiento social, lo que cambió en Neuquén

Aún persiste en el tradicional edificio de Parque Industrial de la ciudad de Neuquén, el horno en el que antiguamente se realizaba la eutanasia a animales que no eran reclamados por sus dueños o que no los tenían, aunque ya no se utiliza.

Muchas cosas cambiaron desde aquellos años de la vieja dirección de Zoonosis del municipio capitalino. Desde hace cuatro se remodeló el lugar, se mejoró el estado de los caniles y se sumaron nuevos programas dentro de lo que hoy se reconvirtió de Zoonosis a Bienestar Animal.

Allí, en Parque Industrial Este conviven a diario 40 profesionales de diferentes disciplinas con 60 perros, de los cuales 20 continúan en proceso de resocialización y el resto están listos para su adopción. Son animales que fueron rescatados de situaciones de maltrato de todo tipo, a veces a través de órdenes judiciales. Una vez que llegan allí y luego de las tareas de cuidado de su salud, son incorporados a un programa de resocialización para poder ser dados en adoptación.

Algunos de ellos están siendo entrenados para la búsqueda de personas y para rastrear personas fallecidas en el agua. Aquí aparece Pipi, al que debieron amputarle una pata, en el proceso de recuperación, el veterinario se dio cuenta que tenía un olfato extraordinario y hacia allí se encaminió su entrenamiento.

En el fondo del predio se dispuso una pista de entrenamiento, donde por grupos, los perros no salen solo a recrearse, sino también a realizan ejercicio físicos y de socialización con las personas y con otros perro.

Sobre el adiestramiento, uno de los encargados de esta tarea Lucas Grego, detalló que “lo fundamental es no imponerles nada, sino realizar refuerzos positivos”. Una de las misiones es que esos perros que nunca utilizaron correa y bozal puedan hacerlo. “Les ponemos comida dentro del bozal y sin forzar nada, ellos solos introducen el hocico en el bozal y se van acostumbrado a él”. Es una de las mínimas partes de todo el proceso que representa la reconquistas de la confianza de los animales que vienen de un pasado de maltrato y violencia.

“El entrenamiento puede demorar de seis meses hasta dos años. Cada animal tiene sus tiempos”, explicó el entrenador. “Hay que pensar que esos animales no humanos llegan acá luego de vivir situaciones de maltrato y violencia, con lo cual cambian su carácter y algunos no lograr conectar con las personas de nuevo. Otros vienen muy lastimados casi al borde de la muerte”, agregó la subsecretaria de Ciudad Saludable, responsable de la dirección del lugar. El listado de casos es extenso. Pero vamos a mencionar solo a uno que llegó con 17 hachazos en su cuerpo. Hoy está recuperado.

Puede pasar que haya algún perro que no puede ser adoptado, por diferentes causas. Por ejemplo, la gata Reina que tiene Sida y Sarni que está transitando un cáncer terminal y pasará sus últimos días en el lugar.

En este punto, la funcionaria aclaró en varias oportunidades que “no somos un refugio, No levantamos animales de la calle. estamos para atender situaciones de maltrato”. A pesar de insistir en ésto todo el tiempo, aún no logran evitar que cada tanto alguna persona abandone animales en la puerta de Bienestar Animal.

Oficios, allanamientos

Todo parte de las denuncias recibidas a la línea gratuita 147 del municipio. Mediante un convenio con la fiscalía, en colaboración con el área de Protección Animal y la Policía, se realizan los allanamientos y se rescatan los animales no humanos víctimas de maltrato o crueldad. En cuatro años y medio se realizaron 3.668 actuaciones a través del 147. Todo esto previo a una denuncia ante la fiscalía.

Ferracioli aseguró que Bienestar Animal tiene 10 caniles asignados para maltrato animal, pero si están completos recurren al tránsito en otros hogares.

“Tenemos un registro de hogares de tránsito donde hay 18 personas inscriptas. Esas personas tienen ciertos beneficios; en primer lugar definir cuántos perros puede tener. Se los llevamos, realizamos un acta donde se deja establecido que las personas a cargo del tránsito no lo puedan dar en adopción. Les brindamos la atención veterinaria, la alimentación y todo lo que requiera ese animal desde acá, hasta que ese perro se vaya en adopción”, comentó Ferracioli.

Las personas a cargo de hogares de tránsito también son previamente entrevistadas para corroborar que tienen las herramientas necesarias para poder cuidar a un animal que fue víctima de maltrato. “Vamos clasificando. Este tipo de hogar puede ir para animales maltratados, este otro puede ser para cachorros que tiran en la calle y así vamos ubicándolos”, dijo. En este punto la subsecretaria manifestó que necesitan más hogares de tránsito registrados y que las personas que hagan las denuncias intenten conseguir un tránsito porque así la fiscalía actúa más rápido.

Esto deja en evidencia, que pese a toda la legislación existente y los programas que se implementan, el maltrato animal sigue sigo una problemática muy difícil de detener.

“Adoptá, no compres; adopta a un perro viejito”

La adopción responsable es uno de los principales programas que impulsan desde Bienestar Animal. En los últimos cuatro años se realizaron 620 adopciones desde Parque Industrial.

El foco ahora está puesto en la concientización de las adopciones de perros más adultos. Por lo general las familias indican que prefieren un cachorro.

Para realizar el trámite de incorporar un nuevo miembro a la casa, se debe cumplir una serie de requisitos.

“Hacemos una entrevista con las familias o personas adoptantes, para conocer como son, si son personas activas o más bien tranquilas, si viven solos, si tienen hijos u otros animales no humanos en la casa, porque no todos los perros están en condiciones de convivir con pares, aunque sí con personas. Otros no son aptos para vivir en la misma casa con niños. Cada uno tiene su temperamento y particularidad”, explicó la subsecretaria de Ciudad Saludable, Andrea Ferracioli. Se parte de la premisa de “familias multiespecies, de que los animales no son para tenerlos en el fondo del patio. El animal es para que haga actividades con vos y forme parte de tu familia”.

“Luego vamos a la vivienda para cerciorarnos de que tenga todo lo necesario para la permanencia segura del animal, patio cerrado, espacio, que no existan factores de riesgo. Se le explica que el animal que eligieron viene de una situación extremadamente compleja, que estuvo en proceso de resocialización y se le explica como es la adaptación a su nueva familia”, continuó.

Paso siguiente se le hace firmar una declaración jurada, donde se comprometen al cuidado responsable del animal y se les informa sobre todas las leyes y ordenanzas que no puede violar.

Recién ahí se le entrega al animal con su carnet de vacunación al día, desparasitado y con una bolsa de alimento”, agregó la funcionaria. Pero nada termina allí.

Durante seis meses o un año, una vez por semana o quince días se vuelve la visitar la casa para constatar que el adoptante está cumpliendo con todo a lo que se comprometió en su declaración jurada.

Quienes trabajan en el área de adopciones de Bienestar Animal están capacitados para poder definir qué tipo de animal es el más adecuado para convivir seguro con alguno de los adoptantes. La frase más recurrente es: “No todo perro es para cualquier familia y no toda familia es para cualquier perro”.

Las penas no son tan severas para los maltratadores, pero se avanza

La ciudad de Neuquén tiene una normativa que permite sancionar a los maltratadores de animales y cuenta desde el 2020 con un convenio vigente firmado entre el municipio capitalino y el Ministerio Público Fiscal para no solo sancionar sino también que a través de la actuación de la justicia, los animales víctimas de maltrato o crueldad puedan quedar a resguardo.

En la capital están vigentes las ordenanzas 11.036, la 12.028 ambas con sus modificatorias y aplica además la ley penal 14.026.

Hasta hace cuatro años, solo recaían sobre los maltratadores de animales sanciones que van desde los quince días y un año de prisión. Pero luego del convenio firmado por el MPF y la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, dirigida por Luciana De Giovaneti, se logró un avance muy significativo.

Una vez presentada la denuncia, iniciado el oficio, la justicia provincial puede ordenar un allanamiento en la vivienda donde se encontraran animales víctimas de maltrato y crueldad y ponerlos a resguardo. Por supuesto, que no es cosa sencilla porque hay que reunir pruebas suficientes para poder realizar las acusaciones, aunque las penas sean menores. Pero según, la subsecretaria de Ciudad Saludable, Andrea Ferracioli, consideró que es gran paso y adelantó que están trabajando en otra iniciativa para frenar el maltrato y crueldad animal.

En números 91.081 castraciones de animales no humanos se realizaron los últimos cuatro años.

27.400 animales fueron desparasitados y otros 11.770 recibieron la vacuna antirábica.

Programa municipal “Somos su voz”

Desde Bienestar Animal se lleva adelante un programa que permite, frente a una denuncia, realizar el rescate de animales víctimas de maltrato. En cuatro años se realizaron 447 oficios y 85 allanamientos.

Unas 62 personas están en suspensión a juicio a prueba por maltrato y realizaron la capacitación sobre derecho animal, bajo un convenio entre la subsecretaria de Ciudad Saludable y el Ministerio Público Fiscal.