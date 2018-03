¿Qué es el hantavirus y cómo se contrae?

El hantavirus es una enfermedad que en la zona cordillerana se contrae al estar en contacto con el ratón colilargo. Sus primeros síntomas se manifiestan con fiebre, dolor de cabeza y decaimiento.

El médico Néstor Sáez explicó, en declaraciones radiales, que el vector en la zona es “el colilargo, que es un ratón muy pequeñito que uno lo puede caracterizar entre el tórax y el abdomen, como si fuera una laucha. La cola es mucho más larga que el cuerpo, es pequeño y de orejas puntiagudas”.

Sáez detalló que la presencia de estos roedores no se da en cualquier lugar y aclaró que “hay personas que tienen mayor riesgo, estamos hablando de trabajadores rurales con ese tipo de actividades, gente que ingresa a viviendas, galpones o cabañas que estuvieron mucho tiempo cerrados y pudieron haber sido habitáculos para que los roedores se reproduzcan y vivan ahí”.

Te puede interesar Cómo prevenir el hantavirus

Suelen refugiarse en lugares de acopio de leña y en zonas de cañaverales, particularmente donde se encuentra la caña colihue, o en zonas de rosa mosqueta. Por ese motivo se recomienda los turistas que no acampen en lugares no habilitados. “Una recomendaciones es no tener contacto con los roedores. Hay que tener cuidado con la generación de basura”, advirtió.

En cuanto a los síntomas, el jefe de la zona sanitaria indicó que suele manifestarse como un cuadro de gripe, “la diferencia es que no hay tos o se no producen secreciones, dolor de garganta y decaimiento” explicó y agregó que con el hantavirus “empieza con fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza intenso y decaimiento general importante”.

Te puede interesar Confirmaron una muerte por hantavirus en San Martín de los Andes