Guardabosques de Bariloche deberán controlar todo el ejido municipal por la emergencia ígnea

Un mes después de que el Gobierno de Río Negro declarara por el término de un año, “el estado de Emergencia Ígnea por riesgo extremo de incendios de vegetación en todo el territorio provincial, el intendente de Bariloche Walter Cortés amplió las funciones de los guardabosques municipales.

El intendente resolvió “extender las funciones de los guardabosques municipales determinadas por las ordenanzas 158-1-83 y 1714CM-07, a todo el ejido municipal” de Bariloche por el mismo período del Decreto 104-2025 de gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, “el cual fija, por el término de un año, el Estado de Emergencia Ígnea” por riesgo extremo de incendios en todo el territorio de Bariloche.

Fuentes municipales confiaron a Diario Río Negro que el municipio cuenta con siete guardabosques, que cumplen funciones de manera exclusiva en el Parque Municipal Llao Llao.

Cortés sostuvo en la Resolución 3097-I-2025 que la Carta Orgánica Municipal (COM) “determina en su artículo 23 que es competencia municipal asegurar el derecho de los habitantes a disfrutar de un ambiente adecuado, manteniendo y protegiendo el sistema ecológico, penalizando su desequilibrio y exigiendo prioritariamente la obligación de recomponer”.

Señaló que la COM también determina, en el artículo 49, que la Municipalidad “ejerce el poder de policía en el ámbito de su jurisdicción en todas las materias de su competencia, aplicando la normativa de regulación y fiscalización», entre otros aegumentos.

Velar por todo el ejido

El intendente destaca que las Ordenanzas 158-1-83 y 1714-CM-07 establecen las funciones de los guardabosques municipales limitando las mismas “a controlar, velar y preservar y proteger las áreas y reservas naturales protegidas municipales y no a todo el ejido municipal”. Bariloche tiene uno de los ejidos municipales más extensos del país.

Sostuvo que en base al Decreto 1104-2025 del gobernador, la Resolución 2721-I-2025 que adhiere a la misma y al Artículo 175° de nuestra Carta Orgánica, que define que sus habitantes tienen el deber de preservar el ambiente y defenderlo en resguardo de las generaciones presentes y futuras, “se hace necesario extender las funciones de los guardabosques municipales a todo el Ejido Municipal por el termino fijado por el Decreto 1104-2025…”

En un comunicado, el municipio explicó que hasta el momento, las funciones de los guardabosques municipales “se encontraban limitadas a las áreas y reservas naturales protegidas municipales, conforme a las ordenanzas 158-I-83 y 1714-CM-07”.

Sin embargo, “frente al actual escenario de emergencia, se resolvió ampliar su ámbito de actuación a toda la ciudad, fortaleciendo las tareas de control, preservación y protección del ambiente en cada punto del ejido urbano”.

“La extensión de las funciones de los guardabosques municipales busca anticiparse a situaciones de riesgo, reforzar la presencia territorial y acompañar una política preventiva que pone en el centro el cuidado del ambiente y la protección de las generaciones presentes y futuras”, destacó el municipio en un comunicado.

“En este contexto, el Municipio apela al compromiso de toda la comunidad para cuidar Bariloche, entendiendo que cada acción responsable contribuye a preservar el patrimonio natural que identifica a la ciudad”, resaltó el intendente.

Verano de alto riesgo de incendios

El decreto de Weretilneck advirtió que de acuerdo a un informe y documentación respaldatoria remitida por el coordinador del Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales (Splif), sobre la situación actual y la proyección para los meses de mayor incidencia de fuego, el responsable del Splif concluye que este verano “será una temporada de alto riesgo” y, por eso, solicitó que “se declare la emergencia ígnea”.

El gobernador sostuvo en los considerandos del decreto que dictó el 13 de noviembre pasado, que “estudios y análisis de datos objetivos, demuestran que la mayoría de los incendios se encuentran vinculados al factor humano, por acciones intencionales o negligencia en el uso del fuego”.

Y afirmó que “gran parte de los incendios que periódicamente se producen en nuestro territorio son consecuencia inmediata y directa del accionar desaprensivo del hombre, razón por la cual se debe actuar de manera inmediata contra los responsables y causantes de incendios, iniciando las acciones legales de carácter patrimonial para obtener el resarcimiento de los gastos que debe enfrentar el Estado para su combate y extinción”.