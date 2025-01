Qué hacen en Pinamar para hacerle frente al boom de argentinos en Brasil

La costa de Pinamar le hace frente al éxodo de argentinos a Brasil con renovaciones infraestructurales y una ampliación de su gastronomía en los balnearios. En un escenario que pareciera adverso, la ocupación de carpas y sombrillas para este mes ya está casi completa y el balance de los comerciantes es más que positivo.

Los lugareños afirman que la oferta de los balnearios es única, ya que en el extranjero no se encuentran las mismas comodidades.

En una entrevista con Clarín, el gerente del balneario Mama Beach, Eduardo Corletti, indicó que para esta temporada rediseñó la distribución de las carpas para brindar mayor comodidad al público.

“Este año metimos mucha obra desde septiembre para llegar a donde estamos ahora. Y trabajamos sobre los vestuarios, que era algo que la gente estaba pidiendo que mejoráramos de la gestión anterior”, señaló.

En cuanto a la propuesta gastronómica, refirió que en general los platos hacen énfasis en el sushi, la comida peruana y también italiana.

Esta temporada numerosos argentinos decidieron viajar a Brasil.

“Nosotros nos asociamos con la gente de Fabric, que son a su vez los mismos dueños de Tigre Morado. Entonces, inventamos esta marca híbrida entre Fabric, Tigre Morado y lo que nosotros queremos proponer como balneario. Y le pusimos Casa Fabric. Vas a encontrar sushi, un ceviche, o una milanesa napolitana. Es una propuesta mucho más compleja y completa que el año pasado”, explicó.

Prácticamente, para enero su balneario tienen todo ocupado, pero siguen en preventa de febrero. La carpa por día cuesta $120.000, mientras que la quincena cerca de $1.300.000.

Por otro lado, uno de los socios de Rada Beach, Walter Zenobi, afirmó que el porcentaje es incluso mejor que el de la temporada pasado, ubicado en un 92%.

También, el dueño del balneario remoto Kota Beach, comentó que para atraer al público expandieron su carta de comidas y agregaron un café de especialidad: “la estamos tratando de transformar en una carta que sea operativa y cumpla todas las expectativas de lo que la gente viene a buscar”, sostuvo.

En Kota, el uso de los guarums cuesta por día 100 mil pesos. Estos son una especia de camastros con sofás, que incluyen servicio de heladera con hielo, toallas y descuentos en el restaurante.

El dueño de un balneario explotó contra los que promocionan Brasil

Brasil está más barato que la Argentina no solo para irse de vacaciones, si no para vivir: comer cuesta menos, transportarse, todo porque la devaluación del Real provocó esa diferencia con el peso local. Entonces, muchos comparan vacacionar en Argentina con los precios de Brasil. De todos modos, para una familia sigue siendo mucho más barato ir a la costa atlántica que viajar al país vecino.

Mar del Plata, uno de los destinos más populares para este verano 2025.

Ante esa situación, el dueño del tradicional Balneario 12 de Punta Mogotes, Augusto Digiovanni, explotó contra los que promocionan que vayan los argentinos a Brasil, marcando que a nivel infraestructura la diferencia a favor de la costa atlántica local es abismal, algo que puede comprobarse fácilmente.

Pero inesperadamente un argentino, que vende viajes a Brasil, le contestó al dueño del Balneario 12 mostrando la “infraestructura” de un parado de Florianópolis, con un video bizarro que no hizo más que confirmar los dichos que se viralizaron del empresario argentino.

“Me dicen en la calle ‘sos el del video’, acá en la ciudad ni hablar, estoy para intendente, que no se asuste el intendente, no me voy a candidatear”, afirmó Digiovanni en una entrevista con Noticias Argentinas.

“Es muy divertido lo que generan las redes, los malos comentarios, la gente que ‘heitea’, como dicen los chicos, me tiene sin cuidado, vengo acá y hago mi negocio”, agregó. “Parece un chiste, comparan la infraestructura de los balnearios argentinos, que casi todos tienen vestuarios, piletas, con cuatro baños químicos…”, destacó.

“Hay que dar el mensaje de reivindicar lo que hacemos en el país, eso es lo importante”, puntualizó el empresario argentino.