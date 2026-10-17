Quién era el hombre que apareció muerto en la costa del lago Nahuel Huapi en Bariloche

El cuerpo apareció el miércoles por la tarde en las costas del lago.

El miércoles, Bariloche se vio conmocionada por el hallazgo del cuerpo de un hombre en las costas del lago Nahuel Huapi. Debido al avanzado estado de descomposición de los restos y a la falta de documentación, las autoridades no pudieron identificarlo en un primer momento. Sin embargo, los resultados de la autopsia ordenada en el marco de la investigación permitieron confirmar su identidad en las últimas horas.

Identificaron al hombre hallado muerto en Bariloche

Mediante un informe del Ministerio Público difundido el viernes, se confirmó que el cuerpo pertenecía a un hombre identificado como Juan José Correa. Aunque no se precisó su edad, las autoridades remarcaron que continúan los trabajos para esclarecer lo sucedido.

Según la información revelada hasta el momento, fue hallado el miércoles por la tarde en la costa del lago, a la altura de la intersección de Book y avenida Bustillo, en Bariloche.

Tras el hallazgo, se desplegó un operativo especial y se ordenó la autopsia a la vez que precisaron que, para determinar el motivo de la muerte, se realizarán análisis de placas de rayos X ya que los restos presentaban un «evidente deterioro».

En la causa intervienen la fiscal Silvia Paolini, la Comisaría 27, Criminalística y la Brigada de Investigaciones.