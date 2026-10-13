Choque fatal en la Ruta 18: murió el conductor de un tractor tras ser embestido por un camión en La Pampa

Un hombre murió tras un violento siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 18 en La Pampaeste martes 13 de octubre. La víctima conducía un tractor agrícola que fue violentamente embestido desde atrás por un camión de transporte de cargas.

Según detalló diario La Arena a través de fuentes policiales, el hecho ocurrió en horas de la mañana a unos tres kilómetros del acceso a la localidad de Doblas, en sentido hacia la Ruta Nacional 35.

El trágico episodio se produjo cuando la maquinaria rural —un tractor marca Zanello— avanzaba a baja velocidad, desplazándose con dos ruedas sobre la cinta asfáltica y las restantes sobre la banquina. En el mismo sentido de circulación transitaba un camión proveniente de la ciudad bonaerense de Azul, que impactó de lleno la parte trasera del rodado menor.

Por su parte, Infopico precisó que el violento golpe arrancó por completo la rueda trasera izquierda del tractor, desencadenando que el vehículo cruzara la calzada, diera varios tumbos y terminara volcado en el terreno lindero a la ruta. A causa de los giros de la maquinaria, el conductor pampeano salió despedido del habitáculo y sufrió lesiones de extrema gravedad.

Tras recibir asistencia inicial en el lugar del accidente, fue trasladado de urgencia al Hospital Padre Buodo de General Acha, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. La víctima fatal era oriundo de Santa Rosa y tenía 37 años.

El estado del camionero y el amplio operativo de emergencia

Por su parte, el conductor del camión involucrado quedó atrapado dentro del habitáculo, presionado entre el asiento y el volante debido a la severa deformación estructural del transporte pesado. Luego de intensas maniobras de rescate, el chofer fue derivado en grave estado al Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro de Santa Rosa, presentando diversos politraumatismos y una presunta fractura de fémur.

Dada la magnitud del accidente, se montó un amplio operativo de emergencia en el sector. Trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos de Ataliva Roca abocadas a las tareas de extricación y rescate, apoyadas por ambulancias de los centros de salud de Macachín, Doblas y la propia Ataliva Roca.

El operativo también contó con la colaboración logística del propietario de Servicios Sociales Martín, mientras que efectivos policiales interrumpieron el tránsito durante varios minutos y llevaron a cabo las pericias correspondientes para esclarecer los detalles de la colisión.