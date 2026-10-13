Primavera super inestable en Neuquén y Río Negro: sale el sol, pero las máximas no superan los 20°C y siguen las chances de lluvia

La primavera empezó hace un mes pero el clima cálido todavía no se instala por completo. Impulsado por el fenómeno de El Niño, el tiempo se mantiene sumamente inestable: las lluvias intermitentes provocan marcados descensos de temperatura e impiden que las máximas superen los 20 °C.

Tras varios días de nubosidad y precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una leve mejoría para este martes 13 de octubre, aunque advirtió que aún podrían registrarse algunas lloviznas aisladas durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Durante la jornada, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 11°C. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%, por lo que podrían registrarse algunos chaparrones aislados.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 11 °C y máxima de 17 °C. Lluvias durante la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), chubascos/lluvias aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y mayormente/parcialmente nublado hacia la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h en la mañana y del sur de 13 a 22 km/h durante la tarde y la noche, sin presencia de ráfagas.

Mínima de 11 °C y máxima de 17 °C. Lluvias durante la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), chubascos/lluvias aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y mayormente/parcialmente nublado hacia la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h en la mañana y del sur de 13 a 22 km/h durante la tarde y la noche, sin presencia de ráfagas. General Roca: Mínima de 11 °C y máxima de 18 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde (0 – 10% prob. de precipitación), pasando a mayormente/parcialmente nublado hacia la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 13 a 22 km/h por la mañana y del sur de 13 a 22 km/h en la tarde y noche, sin ráfagas registradas.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostican lluvias aisladas durante este martes, acompañadas por viento con velocidades de hasta de hasta 22 km/h. Se espera una temperatura entre los 5°C y los 13°C

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 5 °C y máxima de 13 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación), intensificándose a lluvias en la tarde y la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del noreste de 0 a 2 km/h en la mañana y del sudoeste de 13 a 22 km/h por la tarde y noche.

Mínima de 5 °C y máxima de 13 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación), intensificándose a lluvias en la tarde y la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del noreste de 0 a 2 km/h en la mañana y del sudoeste de 13 a 22 km/h por la tarde y noche. San Carlos de Bariloche: Mínima de 7 °C y máxima de 15 °C. Cielo parcialmente/mayormente nublado por la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), con lluvias previstas para la tarde y la noche (40 – 70% prob. de precipitación). Vientos del noreste de 0 a 2 km/h en la mañana y del sudoeste de 13 a 22 km/h durante la tarde y la noche.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará tiempo inestable. Se prevé una temperatura máxima de 19°C, ráfagas de hasta 36 km/h y un cielo parcialmente nublado. En la franja horaria de la tarde y la noche podrían aparecer algunas lluvias aisladas.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: