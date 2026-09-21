Efectos de El Niño: sudestada destructiva en la Costa Atlántica e impactante crecida en las Cataratas de Iguazú

El inicio de la primavera expuso las severas consecuencias climáticas del fenómeno de El Niño en ambos extremos del territorio nacional. Mientras el norte del país atraviesa un aumento hídrico excepcional en la cuenca del río Iguazú, un profundo sistema de baja presión desencadenó un temporal de viento y una brusca crecida del mar que castiga con dureza a todo el frente marítimo de la provincia de Buenos Aires. Ante la magnitud de la sudestada, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para el cordón atlántico y extendió advertencias amarillas por ráfagas intensas para la Capital Federal, la zona centro y la Patagonia.

La combinación de un mar alto y vientos sostenidos del sur y sudoeste obligó a las autoridades de distintos municipios bonaerenses a desplegar operativos de prevención, suspender actividades públicas y recomendar a la población que evite acercarse a las costaneras. El objetivo central de los comités de emergencia es prevenir accidentes frente a la agresividad del oleaje y evitar la circulación por las calles anegadas lindantes a las playas.

Sudestada, daños materiales y suspensión de clases en la Costa Atlántica

El temporal impactó primero sobre la franja costera del partido de Tres Arroyos, donde Claromecó, Reta y Marisol sufrieron daños materiales en paradores y una severa erosión de la arena.

El avance del agua fue particularmente destructivo en Monte Hermoso, localidad que registró temperaturas de 9 grados y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Allí, la crecida superó la línea de la costanera, avanzó hasta mitad de cuadra en algunos sectores e inundó viviendas y comercios.

Frente a este escenario, la Jefatura Distrital de Educación suspendió las clases presenciales en los turnos tarde y noche para todos los niveles, medida que alcanzó también a los Centros de Desarrollo Infantil Evita 1 y 2.

AHORA🟡🌬 | Importante crecida y oleaje en la Costa Atlántica bonaerense por las fuertes ráfagas del sector SUDOESTE.



Imágenes desde Monte Hermoso, con reportes de anegamientos y algunos daños.



⚠️Rige ALERTA del @SMN_Argentina.📷 Agustín Dennehy. pic.twitter.com/zI6PCMT4Bo — Santiago Corinaldesi (@Cori_MetRA) September 21, 2026

En Mar del Plata, la jornada del Día del Estudiante quedó atravesada por una doble alerta meteorológica, con ráfagas que escalaron hasta los 97 kilómetros por hora en el horario vespertino. Si bien Defensa Civil indicó que no se registraron denuncias significativas durante la mañana, la concurrencia a los festejos mermó drásticamente por el clima. Las escuelas primarias dictaron clases con normalidad, mientras que los niveles secundarios acataron el asueto estudiantil, quedando el Comité de Emergencia en estado de monitoreo permanente ante la evolución del viento.

La gravedad de la crecida obligó al Centro de Prevención del Servicio de Hidrografía Naval a emitir un aviso oficial advirtiendo que el tramo entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú registraría niveles de 1,10 metros por encima de las tablas de marea habituales. Las proyecciones marcaron picos de altura de 2,40 metros en el puerto marplatense hacia las 15:00 horas y marcas idénticas en el muelle de San Clemente a las 17:00.

Caudal extraordinario y aclaración oficial en Misiones

En el extremo noreste del país, el comportamiento hídrico vinculado a El Niño mantiene en alerta a la Administración de Parques Nacionales, que confirmó un caudal extraordinario en el Parque Nacional Iguazú. La situación generó alarma pública durante el fin de semana tras la viralización de videos que mostraban a turistas sobre pasarelas tapadas por el agua en la Garganta del Diablo.

El organismo desmintió a La Nación que esas imágenes correspondieran a la jurisdicción argentina e informó que los videos fueron grabados del lado brasileño, cuyas autoridades debieron cerrar el mirador por seguridad.

Iguazu Falls Brazil after heavy rain. pic.twitter.com/hYo5VFviJu — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) December 23, 2024

Aún así, Prefectura Naval informó que este martes el agua subió unos 17.10 metros. Si bien está lejos de la cifra de alerta (25 metros), también es mucho más elevado que los niveles de principio de mes (10.6 metros).

Del lado nacional, el Parque Iguazú continúa abierto y los circuitos Superior e Inferior operan con normalidad. El recorrido de la Garganta del Diablo, en cambio, permanece cerrado desde el mes de agosto, momento en que las pasarelas fueron retiradas de forma preventiva para evitar su destrucción ante las inminentes crecidas del río.

Vientos en el centro del país y descenso térmico en Buenos Aires

La inestabilidad climática se replicó en gran parte del territorio con alertas amarillas por viento para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el interior bonaerense, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Córdoba. La Patagonia, por su parte, enfrenta ráfagas intensas en la Península Valdés y el Golfo San Matías, acompañadas de lluvias y nevadas en áreas cordilleranas de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.

En la Capital Federal, el ingreso de esta masa de aire frío desplomó los termómetros de forma abrupta. Tras un lunes ventoso con máximas de 17 grados, el martes se perfila como la jornada más cruda de la semana, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de apenas 13 grados bajo un cielo mayormente nublado. El alivio térmico llegará recién a partir del jueves, iniciando un ascenso sostenido que culminará el viernes con marcas primaverales que oscilarán entre los 14 y los 27 grados.