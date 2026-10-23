Rincón de los Sauces, la ciudad más golpeada por el temporal: sobrevolarán Neuquén para relevar zonas críticas

Las inundaciones en la esquina de Misiones y Jujuy, cerca del centro de Rincón de los Sauces. Foto: captura redes sociales.

La Provincia de Neuquén coordina sobrevuelos en helicóptero para evaluar las zonas más afectadas por el temporal y anticiparse a posibles nuevas complicaciones. El operativo se realizará en sectores rurales que quedaron aislados por las lluvias. “Rincón de los Sauces es el punto crítico, el punto rojo de nuestra provincia”, advirtió la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, luego de un balance de la jornada de ayer.

De acuerdo con el relevamiento provincial, Rincón de los Sauces es la localidad que concentra la mayor preocupación por las precipitaciones junto con la crecida del arroyo Carranza. Las lluvias también afectaron a Añelo, Chos Malal, Las Lajas, Zapala, Piedra del Águila y Picún Leufú, además de distintos parajes rurales.

Rincón de los Sauces y la preocupación por el arroyo Carranza

El desborde del arroyo Carranza provocó daños en la infraestructura del cruce y arrastró materiales y estructuras que formaban parte de los trabajos para construir un puente. La situación se agravó por las precipitaciones registradas aguas arriba, que incrementaron el caudal del curso de agua.

Ortiz Luna advirtió que las condiciones actuales impiden avanzar con las tareas de construcción. A las lluvias recientes se suman las precipitaciones de las últimas semanas, que dejaron los suelos saturados y dificultan la absorción del agua.

La situación en el arroyo Carranza. Foto: Gobierno de Neuquén.

La emergencia también complicó la atención sanitaria de personas que necesitan tratamientos de diálisis. Por eso, el Gobierno provincial organizó junto con el hospital un operativo para trasladarlas desde Rincón de los Sauces a Neuquén capital y garantizar la continuidad de la atención médica.

“Ya tenemos alquilados lugares para que se queden en Neuquén, tanto los que tienen obra social como los que no tienen obra social”, precisó la funcionaria.

Cómo será el operativo aéreo para asistir a las zonas aisladas de Neuquén

Los equipos de emergencia preparan un relevamiento en helicóptero para llegar a sectores de difícil acceso y determinar qué tipo de asistencia necesitan las poblaciones afectadas. Entre los lugares previstos figuran Zaina Yegua, cerca de Piedra del Águila, y Puente Picún, en cercanías de Zapala.

“Estamos tratando de coordinar justamente la acción que viene ahora, que es el sobrevuelo con el helicóptero de la provincia, por algunas de las zonas que han quedado aisladas”, explicó Ortiz Luna. La evaluación permitirá conocer el alcance de los daños y organizar la respuesta en cada sector.

Las fuertes precipitaciones en Zapala. Foto: Municipalidad de Zapala.

En paralelo, la Provincia trabaja con las autoridades locales para identificar a pobladores vulnerables que viven cerca de ríos y arroyos con caudales en aumento. En esos casos, se analizará la necesidad de realizar evacuaciones preventivas ante el riesgo de nuevas crecidas.

“Nosotros lo que estamos trabajando ahora es en identificar qué pobladores vulnerables tenemos en las zonas de ribera, donde están aumentando los caudales de los ríos, de los arroyos, para tenerlos identificados y sugerirles la evacuación preventiva en los que se puede”, señaló la secretaria.

Además, se preparan centros de evacuados y espacios para reunir alimentos, agua potable, colchones y otros elementos de primera necesidad. Las tareas se desarrollan con los equipos de cada localidad para contar con lugares de recepción y asistencia si las condiciones meteorológicas empeoran.