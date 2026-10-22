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Se abrió un enorme socavón en la Ruta 6 de Neuquén tras el temporal de lluvia y una camioneta quedó encajada

El hecho se registró a unos 36 kilómetros de Rincón de los Sauces. En el lugar intervino Bomberos Voluntarios para rescatar a la Toyota Hilux que había quedado atrapada en el enorme cráter. Recomiendan circular con precaución.

Redacción

Por Redacción

Se abrió un enorme socavón en la Ruta 6 de Neuquén tras el temporal de lluvia

Se abrió un enorme socavón en la Ruta 6 de Neuquén tras el temporal de lluvia

Las intensas precipitaciones de los últimos días afectan a las rutas que aún no están asfaltadas. En varios sectores de Neuquén, el terreno cedió ante la acumulación de agua: un claro ejemplo ocurrió en un tramo de la Ruta 6, cerca de Rincón de los Sauces, donde se abrió un enorme socavón que dejó a una camioneta varada.

Enorme socavón en la Ruta 6 de Neuquén y una camioneta varada

El hecho se registró este jueves 22 de octubre, minutos después de las 6, en la Ruta Provincial a unos 36 kilómetros de Rincón de los Sauces.

Según informaron los Bomberos Voluntarios, una camioneta Toyota Hilux que transitaba en dirección a la Ruta Nacional 40 quedó varada al caer en un enorme socavón en el camino. Una dotación arribada al lugar constató que el vehículo había quedado clavado de punta, por lo que montó un operativo para rescatarlo.

Foto: Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces

Afortunadamente, no se registraron heridos y, tras ser asistido, el conductor logró reanudar su viaje hacia la localidad.

Foto: Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces

En el lugar trabajó personal de la Policía y Bomberos. Se recomienda no circular por la zona o hacerlo con extrema precaución

Foto: Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces


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Temporal de lluvia

Las intensas precipitaciones de los últimos días afectan a las rutas que aún no están asfaltadas. En varios sectores de Neuquén, el terreno cedió ante la acumulación de agua: un claro ejemplo ocurrió en un tramo de la Ruta 6, cerca de Rincón de los Sauces, donde se abrió un enorme socavón que dejó a una camioneta varada.

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