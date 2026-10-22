Precaución | Rutas 6, 5 y 237, entre las más afectadas por el temporal de lluvia: así están los caminos en Neuquén y Río Negro

Rutas 6, 5 y 237, entre las más afectadas por el temporal de lluvia

Debido al persistente temporal de lluvia de los últimos días, las principales rutas de Neuquén y Río Negro presentan complicaciones. Vialidad de ambas provincias detalló los tramos que, aunque permanecen habilitados, requieren circular con extrema precaución por la acumulación de agua, barro y riesgo de desmoronamientos.

En tanto, se informó que la zona del Carranza, en Vaca Muerta, la circulación fue reestablecida bajo estrictas medidas de seguridad, tras haber permanecido interrumpida durante varias jornadas.

Precaución en las rutas de Río Negro

La Dirección de Vialidad Rionegrina informó que las lluvias persistentes afectaron principalmente los caminos de la cordillera e instó a extremar los cuidados en los siguientes tramos:

Ruta Provincial 5 (Empalme RP 72 – El Caín): Corte total de circulación por un socavón. Adicionalmente, se registran sectores con nieve y hielo que reducen la adherencia del vehículo, junto con barro en banquinas.

Corte total de circulación por un socavón. Adicionalmente, se registran sectores con nieve y hielo que reducen la adherencia del vehículo, junto con barro en banquinas. Ruta Provincial 6 (Ñorquinco – Mamuel Choique): Traza de ripio con acumulación de agua y barro sobre la calzada, además de sectores con cortes. Se solicita evitar la circulación nocturna.

Traza de ripio con acumulación de agua y barro sobre la calzada, además de sectores con cortes. Se solicita evitar la circulación nocturna. Ruta Provincial 5 (Maquinchao – Puesto Blanco): Tramo muy afectado, habilitado exclusivamente para camionetas 4×4 por presencia de barro y agua en la vía. Se pide evitar el tránsito de noche.

Rutas en Neuquén tras el temporal de lluvia

Por su parte, en Neuquén se informó que una de las calzadas afectadas es la Ruta 237, precisamente en el tramo entre Piedra del Águila y Collón Curá, donde durante la noche del miércoles se registró una fuerte caída de granizo y acumulación de agua que provocó desmoronamientos. El tránsito permanece habilitado, aunque se solicita circular con precaución.

En tanto, se actualizó el parte sobre los caminos de Añelo y alrededores, golpeados esta semana por intensas precipitaciones. Según el reporte emitido este 22 de octubre a las 7:30, las condiciones son las siguientes: