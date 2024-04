Se recibió de ingeniera y lo festejó en la marcha universitaria de Trelew: «¡Me recibí!»

Una estudiante de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) de Trelew se recibió en medio de la marcha universitaria federal del martes 23 de abril. Con cartel en mano anunciando su profesión, salió a festejar junto a los miles de universitarios que se movilizaban en contra del ajuste.

La estudiante, ahora ingeniera civil, se llama Ashelén Martínez y compartió su experiencia a través de un video en la red social TikTok. «Me recibí en medio de la marcha por la educación pública de Ingeniera Civil», anunció en el video donde se puede ver y escuchar de fondo la marcha frente al edificio de la universidad.

Tras hacer la publicación el video se viralizó casi de forma inmediata y muchos usuarios la felicitaron definiendo ese momento como una «recibida épica e histórica».

«Histórica, te imaginas contarles a tus hijos y nietos q te recibiste el día de una marcha multitudinaria en defensa de la educación pública», fueron algunos de los comentarios.

Ashelén en una entrevista con TN contó su experiencia y comentó que pasadas las 18 del martes rindió su último examen que le permitió recibirse. Recordó que tras aprobar, la mujer salió en busca de su familia para celebrar cuando se encontró con la multitud en la puerta y no dudó en sumarse al reclamo.

“Supera a la imaginación. Nunca hubiera pensado que iba a ser así”, expresó.

Ashelén Martínez tiene 34 años, es de la ciudad chubutense de Rawson y según cuenta, toda su formación fue en establecimientos públicos: desde primer grado hasta graduarse de la universidad.

La nueva ingeniera aseguró que desde chica fue una elección: “Yo pude elegirlo, sabía que quería ir ahí. Estaba en sexto grado y vinieron chicos de la escuela técnica a mostrarnos lo que hacían. Tuve una epifanía en la que pensé ‘quiero hacer eso el resto de mi vida’ sin saber bien lo que era, pero me gusta entender cómo funcionan las cosas y después tratar de que funcionen”. Luego de terminar el colegio, comenzó a trabajar para ayudar a la familia.

“A la mañana iba a trabajar y después a estudiar. Me iba todos los días en colectivo para allá, hice toda la carrera así y fue un esfuerzo enorme, como lo hace la mayoría”, relató Martínez y agregó: “Me dilaté trabajando. Te demanda mucho tiempo y cansancio hacer las dos cosas juntas. Pero lo que te da la universidad es que podes sumarte con tus tiempos como adulto, sin importar la edad. Te permite seguir formándote en lo que te gusta”.

Ashelén indicó que actualmente es docente de dos escuelas técnicas: “Sigo viviendo el ámbito educativo público. De alguna manera trato de retribuir. La educación pública es la que me formó y a través de la que hoy trato de formar alumnos”.

Ashelén explicó que le faltaba rendir una de las materias más difíciles de su carrera y que en principio el examen iba a ser el jueves, pero la semana pasada uno de los profesores cambió la fecha para el martes 23. Si bien ella pidió que no fuera ese día por la movilización y otras actividades, el docente no pudo cambiarle la fecha.

“Yo ya había rendido esta materia y desaprobé. Con lo cual, no sabía si efectivamente me iba a recibir ese día. Por eso, solo le avisé a mi novio, que vive conmigo y me veía estudiando, y a mis papás, porque fueron muchos años de esfuerzo y si me iba mal me iban a acompañar igual”, relató.

Mientras se encontraba dentro del edificio rindiendo, la mujer podía escuchar todo el movimiento afuera: “Trataba de no desconcentrarme, de escribir y exprimir todo el conocimiento. Cuando terminé, había silencio y pensé que había terminado”.

“No imaginé que había tanto porque no se escuchaba nada, pero justo se dio que fue el momento del discurso. Estaba por llegar a la puerta cuando el hombre que conducía se frenó y dijo por altoparlante que me había recibido. No me podía esconder, así que salí y todos festejaban conmigo”, recordó.

Mientras continuaba buscando personas conocidas entre la gente, Ashelén se encontró con unos compañeros que desconocían que se recibía y al verla, se emocionaron por completo: “Estaban súper emocionados, llorando. No se lo esperaban y a mí me superaba la situación, estaba con tanto estrés de haber rendido que no podía mirar alrededor, dimensionar nada”.

Finalmente Martínez destacó la importancia de la universidad pública y expresó: “Yo elegí la pública, que es el lugar que me dio la posibilidad de ser lo que siempre quise ser. Tengo trabajos que me hacen feliz que de otra forma no hubiera podido llegar sin estudiar. Eso es lo que te da la educación”.

Con información de TN