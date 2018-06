Hoy se cumplen dos semanas de la búsqueda de Yanina Torres (32 años), la joven de Roca, y la familia está desesperada. Su padre Daniel contó que ya estuvieron varias veces en la zona del río donde aparecen sus últimos rastros, pero que no han encontrado nada. Su pareja, Nicolás Riquelme, dijo que está a disposición de la Justicia para que lo investiguen si es necesario y que no se siente sospechado. Los días pasan y la incertidumbre crece. Las pocas pistas que han surgido en los últimos días son falsas. Una mujer dijo haber conversado con la joven, pero tras investigar esa versión se concluyó que no era Yanina. Al cumplirse dos semanas de la búsqueda, la familia continúa sumida en el desconcierto. “No tenemos ninguna pista más que la de que estuvo cerca del río. Vamos a continuar recorriendo toda esa zona y la del barrio Mosconi. Si es necesario voy a empapelar todo Roca para encontrar a Yanina”. Nota Relacionada: Caso Yanina Torres: una anotación, el celular cerca del río y más dudas La mañana del miércoles 13 y “de manera voluntaria” (según la fiscalía) Yanina se dirigió en colectivo desde barrio Nuevo hacia la plataforma del centro. Una vez allí , cerca de las 9:40 tomó otro colectivo hacia el barrio Mosconi. El chofer del micro recuerda haber transportado a una persona con las características de la joven. A ello se suma el recorrido que realizaron los canes en la zona de descenso, el predio de la Asociación Española, donde habría ingresado y salido de allí. Sobre el celular, la última comunicación fue a las 10:28 de esa mañana, cuando le escribió a su pareja que estaba por irse a una entrevista de trabajo. Luego el celular estuvo prendido en esa zona unas 12 horas más.

“Estoy a disposición de la Justicia, no me siento sospechado”

Con el correr de los días, desde el seno familia de Yanina salieron a la luz diferencias y problemas de la joven con su pareja Nicolás Riquelme, de quien dijeron que la llevaba a trabajar como empleada a las obras, y que no le pagaba, motivo por el cual ella había decidido dejar de hacerlo.

El muchacho de 28 años le dijo a “Río Negro”: “Estoy a disposición de la Justicia desde el primer momento. Vinieron a mi casa todas las veces que quisieron, ofrecí mi ayuda para buscarla. No me siento sospechado, no tengo nada que esconder. Lo importante es que aparezca, después resolveremos cualquier diferencia”.

Cuando se le consultó sobre los dichos de la madre de Yanina, quien lo acusó de llevarla a trabajar y luego no pagarle, dijo: “Nosotros trabajábamos juntos, y toda la plata iba a para la casa”, comentó.

Marcha para exigir justicia por mujeres asesinadas

“Basta de matarnos”, dice la convocatoria de la Asamblea 8M Fiske que invita a movilizar hoy

a las 10 al Poder Judicial para exigir justicia por los últimos casos de mujeres asesinadas en Roca.