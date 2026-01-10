Generación distribuida en Neuquén: el desafío de transformar potencial energético en desarrollo efectivo

YPF es una de las petroleras que ya solicitaron el retiro de los carteles con el código QR. Foto: Matías Subat.

El Régimen de Generación Distribuida de Energías Renovables mostró una aceleración marcada entre 2024 y 2025, aunque con diferencias metodológicas relevantes, ya que los datos de 2025 corresponden al acumulado hasta noviembre; mientras que en 2024 la Secretaría de Energía de la Nación informó un crecimiento interanual del 44 % en la cantidad de usuarios-generadores y del 92 % en la potencia instalada respecto de 2023, el relevamiento oficial a noviembre de 2025 registró 3.563 usuarios-generadores con instalaciones efectivamente concluidas y una potencia total conectada de 106.774 kW, cifras que permiten observar una expansión sostenida del régimen, aunque sin cierre anual completo y con disparidades significativas entre jurisdicciones.

En efecto, el sistema que permite instalar energía renovable en viviendas o empresas para autoconsumo y venta del excedente, registró en 2024 un crecimiento nacional significativo, con un aumento del 44 % en la cantidad de usuarios-generadores y del 92 % en la potencia instalada respecto de 2023, de acuerdo con el resumen oficial difundido por la Secretaría de Energía.

Durante ese año se incorporaron 28.307 kW de nueva potencia, cifra que representó el 48 % del total acumulado a nivel país, en un contexto de expansión impulsado principalmente por Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

El liderazgo de Córdoba, con 998 usuarios-generadores y 21.300 kW, seguido por Buenos Aires, con 630 usuarios-generadores y 12.474 kW, concentró junto con otras tres jurisdicciones cerca del 80 % de la potencia instalada nacional.

El marco normativo acompañó esa expansión cuando la Secretaría de Energía dispuso la ampliación del tope de potencia para proyectos de generación distribuida de 2 MW a 12 MW mediante la Resolución N.º 235 de agosto de 2024, habilitando una mayor escala para hogares, comercios e industrias.

Neuquén en el mapa nacional de la generación distribuida

Los datos oficiales consolidados a noviembre de 2025 ubicaron a Neuquén entre las provincias con menor cantidad de usuarios-generadores y potencia instalada, con 30 instalaciones operativas que sumaron 822 kW conectados a la red .

En cuanto a los trámites en curso, la provincia registró apenas ocho solicitudes activas, que representaron una potencia potencial de 189 kW, una cifra que reforzó su posición rezagada en el ranking nacional .

Esta situación contrastó con el desempeño de jurisdicciones como Entre Ríos, San Juan o Misiones, que mostraron mayor dinamismo administrativo tanto en cantidad de expedientes iniciados como en potencia asociada.

Desde el sector privado se observó que Neuquén apareció como antepenúltima en las tablas oficiales, aunque se aclaró que la comparación con Chubut y Catamarca requiere matices vinculados a factores estructurales.

Comparaciones necesarias y aclaraciones de contexto

En el caso de Chubut, la baja densidad poblacional limitó naturalmente el volumen de trámites y proyectos, lo que redujo la comparabilidad directa con una provincia de mayor actividad económica como Neuquén.

Para Catamarca, la explicación se vinculó con un desarrollo previo más avanzado, que derivó en una elevada potencia ya instalada y, en consecuencia, en un ritmo más lento de nuevos trámites iniciados.

Estas aclaraciones resultaron relevantes para interpretar adecuadamente los datos oficiales, ya que Neuquén combinó alto potencial solar y capacidad económica con resultados discretos en generación distribuida.

La Secretaría de Energía de la Nación destacó que, a noviembre de 2025, 3.563 proyectos completaron su instalación en el país, alcanzando una potencia total de 106.774 kW, cifras que reforzaron el contraste con el desempeño neuquino .

Trámites iniciados y potencia instalada: el núcleo del problema

Desde empresas especializadas en el sector se señaló que el principal obstáculo en Neuquén residió en la complejidad administrativa para iniciar los trámites de conexión como usuario-generador.

A diferencia de otras provincias adheridas a la Ley 27.424, donde los procesos se iniciaron mediante ventanillas electrónicas con clave fiscal, en Neuquén predominó el uso de documentación en papel y circuitos presenciales.

Esta modalidad generó demoras y pérdida de expedientes, lo que desalentó tanto a usuarios residenciales como a empresas vinculadas al gas y al petróleo, sectores con alto poder adquisitivo y capacidad de inversión.

La comparación con Río Negro resultó ilustrativa, ya que allí funcionó una mesa técnica entre el ente regulador y el sector privado, orientada a simplificar requisitos y acelerar los procedimientos.

Perspectivas hacia 2026

El informe de la secretaría de Energía dejó en evidencia que el desafío de Neuquén no radicó en la falta de recurso solar, sino en la necesidad de modernizar su gestión administrativa.

La diferenciación entre trámites iniciados y potencia efectivamente instalada permitió observar que la provincia quedó rezagada en ambas variables, aun cuando el contexto normativo nacional favoreció la expansión.

Desde el sector privado se insistió en que la adopción de herramientas digitales y procesos simplificados podría revertir rápidamente la tendencia observada en los indicadores oficiales.

En un escenario de transición energética y expansión de la generación distribuida, Neuquén mantuvo condiciones estructurales favorables, aunque el cierre de 2025 expuso la urgencia de reformas para aprovecharlas plenamente.

CALF inauguró la generación distribuida

CALFRenova consolidó su participación en el desarrollo de energías renovables al concretar la primera instalación residencial de generación distribuida en la ciudad de Neuquén, mediante la incorporación de un sistema de paneles solares y un medidor inteligente en una vivienda particular. La instalación incluyó 16 paneles solares y un inversor on grid de 10 kW, lo que permitió habilitar el autoconsumo eléctrico y la inyección de excedentes a la red de la cooperativa, en línea con los objetivos de eficiencia energética y diversificación de la matriz eléctrica local.

La puesta en funcionamiento del sistema posibilitó la generación de energía limpia con monitoreo en tiempo real, a partir del uso de medidores inteligentes que optimizaron el control del consumo y la producción por parte del usuario. Este tipo de soluciones se tradujo en un ahorro directo en la factura eléctrica, a la vez que promovió la reducción de la huella de carbono y el fortalecimiento de un modelo energético más moderno y participativo, basado en la incorporación de tecnología, la gestión eficiente de la demanda y el compromiso con la sustentabilidad ambiental.