Toto Pascual: de subirse al escenario para tocar con Airbag a dar su propio show en Neuquén

A sus 17 años, Tobías Pascual ya vivió experiencias que muchos músicos sueñan. Desde sus inicios durante la pandemia hasta subirse al escenario con Airbag en la Fiesta de la Confluencia, el joven músico recorrió un camino lleno de pasión por la música. Ahora, junto a su banda, Discordia, está listo para dar su propio show el próximo 30 de octubre, no sin antes ir a ver a su banda preferida que dará un recital este fin de semana en el Ruca Che.

Los primeros pasos en la música de Tobías, más conocido como Toto, surgieron un poco «sin querer queriendo». Fue en pandemia cuando «estaba buscando qué hacer en casa, como todo el mundo». Allí se topó con una vieja guitarra criolla de su mamá.

Su aprendizaje fue autodidacta, con videos de Youtube y ayuda de amigos. «Después de aprender a tocar la guitarra aprendí a tocar el bajo, el piano y la batería, siempre digo que tocar un instrumento te abre las puertas a mejorar tus habilidades en otros», señaló.

Así fue como descubrió su pasión por la música. Aunque, como muchos adolescentes, la constancia no fue su amiga. «A principios del 2021 lo dejé, pero casi a fines de ese año retomé y no lo abandoné más», contó.

Ese año se presentó en la estudiantina de su escuela, el CPEM 46, y cantó con una compañera. «No fue una experiencia muy agradable porque éramos muy novatos, pero la vida siempre te da una segunda oportunidad«, señaló.

Esa segunda oportunidad llegó en 2022, cuando decidió participar nuevamente. «Le dije a un amigo, que su papá es músico y tiene en su casa una sala para practicar, que si nos juntábamos a tocar para presentarnos. Le encantó la idea», relató.

Sin embargo, coincidieron en que necesitaban más personas para la banda. Mencionó que fue en ese momento cuando agregaron una voz, un teclado y un bajo». Así se formó Discordia, que fue para adelante «con todo».

Con el paso del tiempo se fueron bajando integrantes y actualmente la banda está conformada por: Toto en la guitarra líder y voz, Luana, en la guitarra rítmica, Levi en el Bajo y Albertina en la batería.

El joven músico contó que si bien su relación con el rock es reciente, ha encontrado su lugar en el género. «Se podría decir que en el rock soy como nuevo porque estoy en este mundo desde el 2020, antes no le había dado oportunidad», confesó.

De hecho, su interés por el rock despertó de una manera muy particular: «Un día estaba viendo con mi mamá la película de Queen, y eso me cambió totalmente la percepción de la música. Dije: qué banda increíble'», recordó. Desde ese momento, empezó a explorar más profundamente la música de los 80 y el rock nacional.

Albertina, Luana, Levi y Toto forman Discordia. Foto: Gentileza.

Toto ya tiene nuevas metas a corto plazo. Con su banda, Discordia, se presentarán el próximo 30 de octubre en Mood, en lo que, si bien no será su primer show, confía en que será uno inolvidable.

«Ya con la banda hemos tocado en varios lugares, pero en este es la primera vez que lo vamos a hacer», señaló. Será un evento importante para la banda que, tras comenzar haciendo covers, ha avanzado hacia la creación de su propio material.

«Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que teníamos que meterle con las canciones propias. Ya tenemos más de siete temas y ahora grabamos uno que se llama Sensaciones, que va a salir en unas semanas», anunció.

Toto también tiene una filosofía muy clara sobre cómo abordar su carrera. «Siempre digo que hay que disfrutar el proceso», dijo con confianza. «A veces tocamos frente a 100 personas, otras veces frente a 20, pero lo importante es vivir el momento».

El día que Toto tocó con Airbag

Algunos recordarán al joven músico por su emocionante participación en la Fiesta de la Confluencia, cuando Airbag lo convocó para subirse a tocar junto a la banda. «Yo quería cumplir el sueño de tocar con ellos porque en 2023, que fue cuando los conocí, vi que subieron a un chico al escenario, Mariano, y fue tremendo», expuso.

«Desde ese día soy su fan número 1. Me fascinan todo lo que hacen», contó. «Cuando confirmaron que venían a la Fiesta de la Confluencia 2024, dije: está la posibilidad de que me suban, entonces voy a practicar todos los días hasta que llegue el día», dijo.

Durante varias noches, Toto se fue a dormir imaginando ese momento. «Me veía arriba del escenario y fue impresionante, porque pasó», narró sorprendido. Un día antes, hizo un cartel que decía: «Mi sueño es tocar con ustedes».

Esa tercera jornada de la fiesta llegó al predio a las cuatro de la tarde, aunque la banda tocaba a las 23.30. «Tenía que ir temprano para quedar en un buen lugar en la valla«, explicó. Así fue como llegó a estar en ese lugar al iniciar el show.

«Cuando llega el momento en el que ellos suben a alguna persona del público, yo mostraba el cartel que había hecho… hasta que un chico me agarró y me dijo que me suba al escenario», relató.

El guitarrista deslumbró al público y dejó a todos con la boca abierta. «Entre en el papel de artista», declaró. «Yo sabía que iba a estar ahí, me estuve preparando días antes y cuando me subieron fue como que me transforme en otra persona. Fue inolvidable».

Ahora Toto se prepara para ir a ver a su banda favorita este fin de semana en el Ruca Che. «Ya saque la entrada para verlos», contó ilusionado. «Voy a ir con amigos y temprano, para tenerlos bien cerca y disfrutarlo».