Tragedia en la Ruta 40: dónde fue el accidente y cómo llegar a Villa La Angostura por rutas alternativas

La Ruta 40 permanece cortada este domingo a la altura del kilómetro 2086, tras un choque frontal que dejó un hombre fallecido cerca de Villa La Angostura. El tránsito está interrumpido «hasta nuevo aviso» y se dispusieron rutas alternativas para llegar a la localidad cordillerana. El mapa del lugar donde ocurrió el accidente:

El siniestro ocurrió entre una camioneta Ram y una Peugeot Partner, según confirmó el comisario mayor Guillermo Alfaro. Testigos indicaron que una maniobra de sobrepaso habría provocado la colisión. La víctima fatal viajaba en la Partner, mientras que el conductor de la Ram fue hospitalizado sin riesgo de vida.

Mientras la policía, bomberos y personal de emergencias trabajan en el lugar, Vialidad Nacional dispuso un corte total «hasta nuevo aviso» y solicitó a los conductores respetar las indicaciones de los equipos de seguridad.

Rutas alternativas habilitadas

Para quienes necesiten viajar desde Neuquén hacia Villa La Angostura o en sentido inverso, Vialidad Nacional detalló los caminos disponibles:

Ruta 65: desde el empalme con la Ruta 237 hacia la Ruta 40 (Siete Lagos). Uso exclusivo para tránsito liviano.

desde el empalme con la Ruta 237 hacia la Ruta 40 (Siete Lagos). Uso exclusivo para tránsito liviano. Ruta 237: desde el empalme con la Ruta 234 hacia la Ruta 40, conectando con Siete Lagos.

desde el empalme con la Ruta 234 hacia la Ruta 40, conectando con Siete Lagos. Ruta 40 – Siete Lagos: habilitada únicamente para vehículos livianos y colectivos.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo reiteraron la recomendación de planificar los viajes con anticipación y mantenerse atentos a los partes oficiales sobre la reapertura de la calzada.