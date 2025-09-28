ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Dos heridos en un fuerte choque entre un auto y un camión sobre la Ruta 40

Fue el sábado por la noche a la altura del paraje El Foyel.

Redacción

Por Redacción

Dos heridos en un accidente sobre Ruta 40. Foto: Gentileza Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón,

Por un fuerte choque entre un auto y un camión el sábado por la noche sobre la Ruta 40, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de El Bolsón.

Según informaron desde el cuartel de bomberos voluntarios el accidente fue a la altura de la estancia Cacique Foyel, en el paraje El Foyel.

El impacto fue entre un Renault Clío y un camión oriundo de Chile. Las personas hospitalizadas circulaban en el auto.

Trabajaron en el sitio personal policial, de salud, bomberos, Gendarmería, Criminalística y Seguridad Vial.

Noticia en desarrollo


Temas

Accidentes de tránsito

Río Negro

Ruta 40

