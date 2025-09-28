Por un accidente, corte total sobre la Ruta 40, cerca de Villa La Angostura

Por un accidente, corte sobre la Ruta 40. Foto: Imagen ilustrativa Captura Street View.

Por un accidente sobre la Ruta 40, entre Villa La Angostura y el empalme con la Ruta 237, hay un corte total de circulación.

Según informaron desde Vialidad Nacional hay un interrupción toral al tránsito a la altura del kilómetro 2086 «debido a un siniestro vial».

«Se solicita a los usuarios respetar las indicaciones del personal policial y de bomberos que se encuentran trabajando en el lugar», indicaron.

Por el momento no se conocieron detalles de la dinámica del accidente y si hubo heridos de gravedad.

Un choque entre un camión y un auto sobre la Ruta 40

El sábado por la noche hubo un choque entre un auto y un camión sobre la Ruta 40, en el paraje El Foyel.

Dos personas que iban a bordo del vehículo fueron trasladas al hospital, informaron los bomberos voluntarios de El Bolsón.