Por un accidente, corte total sobre la Ruta 40, cerca de Villa La Angostura
Por un siniestro vial está interrumpida la circulación al tránsito este domingo 28 de septiembre en inmediaciones al empalme con la Ruta 237.
Por un accidente sobre la Ruta 40, entre Villa La Angostura y el empalme con la Ruta 237, hay un corte total de circulación.
Según informaron desde Vialidad Nacional hay un interrupción toral al tránsito a la altura del kilómetro 2086 «debido a un siniestro vial».
«Se solicita a los usuarios respetar las indicaciones del personal policial y de bomberos que se encuentran trabajando en el lugar», indicaron.
Por el momento no se conocieron detalles de la dinámica del accidente y si hubo heridos de gravedad.
Un choque entre un camión y un auto sobre la Ruta 40
El sábado por la noche hubo un choque entre un auto y un camión sobre la Ruta 40, en el paraje El Foyel.
Dos personas que iban a bordo del vehículo fueron trasladas al hospital, informaron los bomberos voluntarios de El Bolsón.
Comentarios