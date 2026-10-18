Trágico final: encontraron muerto a José Galeano, el gendarme que cayó al arroyo Codihue y era intensamente buscado en Las Lajas

La búsqueda del gendarme en Las Lajas tuvo un trágico desenlace. Fuentes cercanas a la búsqueda confirmaron que, en las últimas horas, fue hallado sin vida el cabo primero José Galeano, de 38 años. El efectivo de Gendarmería Nacional que era intensamente buscado desde la mañana del sábado tras ser arrastrado por el agua en la zona de Las Lajas.

El cuerpo fue encontrado a varios kilómetros abajo del «punto cero» de rastrillaje. Ahora, Gendarmería se reúne con la familia del agente, según indicaron testigos a este medio.

En horas de la mañana de este domingo se confirmó que el gendarme buscado era José Galeano, un hombre de 38 años, oriundo de Buenos Aires que estaba yendo a realizar el relevo a uno de sus compañeros y fue arrastrado por el fuerte caudal del río.

El trágico final del megaoperativo en Las Lajas

Las tareas de rastrillaje, que se habían intensificado durante el domingo con la incorporación de tecnología de punta, recursos aéreos y equipos especializados, derivaron en la localización del cuerpo del efectivo en el sector del cauce donde se concentraba el punto cero de la búsqueda.

El operativo había desplegado un esfuerzo interinstitucional descomunal que involucró:

Buzos tácticos y embarcaciones: operaron en el agua para peinar las corrientes y los recovecos más complejos del arroyo.

operaron en el agua para peinar las corrientes y los recovecos más complejos del arroyo. Tecnología aérea: tres drones —incluyendo uno con cámaras térmicas— y helicópteros barrieron la estepa y las márgenes.

tres drones —incluyendo uno con cámaras térmicas— y helicópteros barrieron la estepa y las márgenes. Articulación terrestre: Participaron activamente 50 efectivos de Gendarmería Nacional, brigadistas de Manejo del Fuego de Loncopué, bomberos voluntarios y la Policía provincial.

La familia del gendarme, que había llegado al lugar durante las últimas horas y era contenida por un equipo de psicólogos de la Secretaría de Emergencias, fue informada del trágico hallazgo.