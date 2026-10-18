Quién es José Galeano, el gendarme desaparecido tras caer al arroyo Codihue y que es intensamente buscado en Las Lajas

La cordillera neuquina es el escenario de una verdadera carrera contra el tiempo y la corriente. Desde la mañana del sábado, un megaoperativo que intenta dar con el paradero del gendarme de 38 años que cayó al arroyo Codihue en la zona de Las Lajas en Neuquén.

La angustia se concentra ahora en el epicentro del despliegue, adonde» acaba de arribar la familia del gendarme», según confirmó Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Riesgo de Neuquén, a este medio y que ya recibe «contención permanente por parte de un equipo de psicólogos» enviado por la provincia.

Fuentes en el lugar de la búsqueda confirmaron a Diario RÍO NEGRO que se trata de José Galeano, un efectivo oriundo de Buenos Aires y de 38 años de edad. El hombre desapareció tras ser arrastrado por el agua mientras intentaba cruzar a pie el arroyo Coihue (también conocido localmente como Codihue) que se encontraba con un caudal mayor por las crecidas del arroyo Romero.

Para dimensionar el enorme esfuerzo logístico y técnico que coordina la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, es fundamental trazar el mapa exacto de la emergencia.

Las coordenadas críticas de la búsqueda del gendarme desaparecido en Las Lajas

La funcionaria provincial Luciana Ortiz Luna confirmó desde el terreno que las tareas no se detendrán en todo el día. Los más de 100 rescatistas concentran sus recursos en tres puntos neurálgicos:

El Punto Cero: las inmediaciones de la estancia Halcón , dentro de la jurisdicción de la localidad de Las Lajas . Este es el sector exacto donde el agua arrastró al gendarme y donde hoy funciona el comando central que asiste a sus familiares.

las inmediaciones de la , dentro de la jurisdicción de la localidad de . Este es el sector exacto donde el agua arrastró al gendarme y donde hoy funciona el comando central que asiste a sus familiares. El Destino Inconcluso: al momento de su desaparición, Galeano se encontraba en tránsito hacia el puesto Cochico , un enclave estratégico donde debía realizar su relevo de guardia habitual.

al momento de su desaparición, Galeano se encontraba en tránsito hacia el , un enclave estratégico donde debía realizar su relevo de guardia habitual. La Zona de Peligro Vial: el área crítica está atravesada por la Ruta Provincial 21. Debido al brutal aumento del caudal, rige un alerta vial, reforzada por personal de seguridad, que exige extremar la precaución al transitar sobre el puente.

Sobre estas coordenadas se despliega un arsenal de recursos para peinar la geografía hostil. En el aire, se despliegan tres drones —uno equipado con cámaras térmicas— y helicópteros que barren la estepa buscando detectar señales de calor corporal entre la vegetación.

En el terreno, la búsqueda exige a los mejores conocedores de la zona. Una cuadrilla de brigadistas de Manejo del Fuego llegada desde Loncopué rastrilla las orillas palmo a palmo, en un bloque de infantería que suma a 50 efectivos de Gendarmería Nacional, bomberos de Las Lajas y policías provinciales.

Al mismo tiempo, la división de buzos tácticos se sumerge en las gélidas corrientes, apoyados por tres embarcaciones que amplían el alcance sobre el agua. El operativo se blinda con un cordón del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), emplazado desde Zapala con un puesto médico avanzado para garantizar asistencia inmediata.