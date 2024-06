Varados en la nieve y sin hospedaje en Neuquén: «Una sensación de mucha angustia e injusticia»

José Laslo es artista callejero y vive en Roca, donde cursa sus estudios universitarios. Oriundo de Corrientes, había decidido pasar unos días, aprovechando el fin de semana largo, en Bariloche. Pero la nieve, que este jueves cubrió buena parte de la región, frustró su viaje, dejándolo varado y sin certezas en el colectivo que lo debía llevar hasta la ciudad cordillerana.

«Es una sensación de mucha angustia e injusticia», describió el hombre, que partió hoy a las 6 de la mañana desde la terminal roquense y se encuentra en estos momentos en Piedra del Águila, donde una gran cantidad de personas quedaron varadas, colapsando los hospedajes.

Esta mañana, la Ruta Nacional 237 fue cortada momentáneamente y luego restringida a la circulación de vehículos pesados. Sobre la tarde noche, finalmente el tránsito en todas las rutas de la provincia fue cerrado y cientos de automovilistas, que en su gran mayoría viajaban hacia la región andina, quedaron en el camino.

José, uno de los pasajeros varados en Piedra del Águila. Foto: gentileza.

Algunos en la misma ruta, como señaló más temprano Luciana Ortiz Luna, titular de Emergencias y Gestión de Riesgo provincial, y otros en la localidad, como es el caso de José, de 36 años.

Después de más de 12 horas de viaje, marcadas por la nieve y una ruta congestionada por kilómetros, el colectivo que lo transporta y debía llegar esta misma tarde Bariloche, alcanzó a arribar a Piedra del Águila.

«Nos dijo el chofer que nos van a llevar a dormir a un polideportivo, pero aparentemente todavía lo están armando para que podamos estar«, comentó Laslo.

Indignado por la situación, el artista que canta tangos en las calles de Roca remarcó el gran esfuerzo que debió hacer, tanto en su trabajo como en sus estudios universitarios en el IUPA, para viajar este fin de semana largo.

Señaló que son días que «ya no me quedan, porque se van descontando. El lunes tengo pasaje de vuelta y no tengo dinero para comprar comida, porque desde la empresa (Flecha Bus) no nos dieron nada, estuvimos todo el día arriba del micro«.

José explicó también que por ahora no tiene la seguridad de continuar con su viaje, porque «hay versiones de que volveríamos a Neuquén y que las rutas van a seguir cortadas». «Nos dijeron: ‘mañana vemos’. No hay una propuesta concreta para esta situación«.

Varados en la nieve de Neuquén: Piedra del Águila preparó un polideportivo

Como indicó el pasajero, desde el municipio de Piedra del Águila pusieron en marcha un operativo para acondicionar el gimnasio de la comuna y recibir allí a parte de los varados por el temporal, que trajo nevadas intensas y temperaturas bajo 0° a la zona del Limay medio.

«La idea es recibir a la gente particular y de los colectivos. Ya no tenemos más hospedaje y acá van a poder contar con un colchón y servicios básicos para pasar la noche«, indicó a este medio Sonia Prieto, la coordinadora de Defensa Civil local.

Los camiones también pasarán la noche en la localidad. Foto: gentileza municipio Piedra del Águila.

También se les proveerá a quienes pernocten «agua caliente, baños y un lugar dormir esta noche hasta mañana, cuando volveremos a analizar el panorama», explicó la funcionaria.

Hasta las 22, había al menos seis colectivos de larga distancia varados en la terminal de la localidad, parada característica para quienes van o vienen de la cordillera rionegrina y el sur de Neuquén.