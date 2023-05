Vecinos de Plottier rechazan la apertura de una calle en el Paseo Costero

Vecinos de Plottier se oponen a que en el Paseo Costero se realice una apertura vehicular. Juntaron firmas para que el Municipio vuelva atrás con la iniciativa.

Luis Callejas, ciclista de Plottier describió en RÍO NEGRO RADIO que el Paseo Costero “es un espacio de integración social, deportivo, cultural, reactivo, que permite vincularse con un entorno natural propio de los entornos de ribera. Muy lindo desde lo paisajístico y con una rica biodiversidad de aves”.

El descontento de un grupo de vecinos se originó tras el anunció que hizo el Ejecutivo días atrás. “La idea es poder mejorar este circuito, iniciando un trabajo en conjunto un proyecto de apertura de esta calle pública. La propuesta contemplará una mejora con el agregado de ciclovía, vereda, espacios de descanso, dársenas para estacionamiento, etc que permitan potenciar las actividades que naturalmente los vecinos desarrollan en el lugar”; comunicaron desde el Municipio a través de sus redes sociales.

En diálogo con “Arranquemos” por RÍO NEGRO RADIO, Callejas señaló que Plottier tiene 30 kilómetros sobre la costa del río Limay, “de los cuales tres son muy particulares” . Mencionó a la zona conocida como La Herradura, China Muerta y el Paseo Costero. Este último con “una senda peatonal que se extiende por 3 kilómetros y medio, y que está alrededor del complejo Los Canales de Plottier”.

Tras la decisión del Municipio, informó que junto a organizaciones deportivas y del cuidado del ambiente comenzaron a juntar firmas “para que la municipalidad rectifique esa decisión”. Contó que presentaron ayer una nota con más de 3 mil firmas al Ejecutivo y otra al Concejo Deliberante, donde expresaron su rechazo a la apertura vehicular.

Sostuvo que “el problema es con la figura del consorcio, que representa no solo a los que viven ahí dentro de Los Canales de Plottier si no también a los inversores más grandes que tiene el complejo, que precisamente no son quienes viven pero si tienen intereses sobre las actividades que se hacen dentro, entre ellas las canchas de golf”.

Expresó que hay vecinos que viven dentro del complejo que también se oponen a la apertura vehicular porque “disminuye la seguridad y porque también hacen uso del espacio público”.

Y agregó: “El complejo fue aprobado en 2005. Es un proyecto inmobiliario de uso residencial que también tiene cancha de golf y que ocupa una superficie muy grande. Cuando se aprobó, como parte de la compensación por el cambio de uso del suelo productivo a urbano, que implicó alrededor de 400 hectáreas, a modo de compensación se cedió a la municipalidad, en carácter de uso público, un lote de una hectárea en la cual se encuentra emplazada la casa del doctor Plottier (…) Además un lote de cuatro hectáreas donde está construido el Jardín Botánico desde 2017 y una zona para construir el Paseo Costero”, contextualizó Callejas.

Manifestación de vecinos de Plottier este sábado

Convocaron para este sábado, a que las instituciones deportivas y vecinos que hacen uso del espacio público, se reúnan a las 14 en el acceso del Paseo Costero y se hagan las actividades que cotidianamente cada uno realiza en ese espacio.

“Entendemos que la decisión que toma la municipalidad a pedido del consorcio de Los Canales de Plottier tiene que ver con generar un ingreso vehicular nuevo a una de las entradas que da directamente a las canchas de golf”, manifestó.

Escuchá a Luis Callejas, vecino de Plottier en RÍO NEGRO RADIO:

