Viajar de Río Negro y Neuquén a comprar a Chile: cuáles son los precios de los productos más demandados

Chile registra un crecimiento del 25 al 30% del turismo en relación al mismo período del año anterior, con una marcada presencia de visitantes argentinos y brasileños. Osorno, ubicado a solo 129 kilómetros del paso Cardenal Samoré, registra un incremento del 40% a raíz del turismo de compras.

“Las expectativas son buenas para septiembre, el mes de nuestras fiestas patrias. Los argentinos son asiduos visitantes en esta época del año porque hay menos probabilidad de nevadas”, adviritó Rodrigo Ibañez, socio de la Cámara de Comercio de Osorno.

Aseguró que si bien el turismo de compras se ha incrementado en los últimos meses, “aún no se ve esas grandes avalanchas de argentinos a las que estábamos habituados años atrás. Pero sabemos que esto es cíclico y está reactivándose de a poco”.

Según un relevamiento entre los comercios, los argentinos se ven atraídos principalmente por la ropa de marca, los teléfonos y las computadoras. «Les atrae harto», mencionó Ibáñez.

Diferenció el turismo de ocio que suele pernoctar unas 4 noches en la localidad del turismo de compras que permanece solo por el día. Cruza el paso Cardenal Samoré a primera hora de la mañana, compra y regresa a su país. “Pueden quedarse de un día para otro. Pero es una visita que tiene un objetivo muy puntual: venir a comprar; no a a pasear”, dijo.

Aseguró que se puede comer de paso una hamburguesa con un refresco por 12 dólares, es decir 12.000 pesos chilenos. Un almuerzo en un restaurante puede alcanzar los 25 o 30 dólares, por persona.

La franquicia establecida por la Aduana es de 150 dólares por adulto y de 75 dólares, por cada menor de edad.

Cuáles son los precios, según un relevamiento de la Cámara de Comercio de Osorno:

-Zapatilla urbana Adidas: 64.990 pesos chilenos / 71 dólares

-Zapatilla urbana suela gum: 14.990 pesos chilenos / 17 dólares.

-Calza Nike: 46.990 pesos chilenos / 43 dólares.

-Calza deportiva básica: 8.990 pesos chilenos / 8 dólares.

-Calza niñas: 14.990 a 6.990 pesos chilenos/ 13 dólares.

-Campera hombre The North Face: 223.990 pesos chilenos / 206 dólares.

-Campera hombre: 27.990 pesos chilenos / 25 dólares.

-Campera mujer The North Face: 279.990 pesos chilenos/ 257 dólares.

-Campera mujer Doite: 60.000 pesos chilenos / 55 dólares.

-Campera niño The North Face: 199.990 pesos chilenos / 184 dólares.

-Campera niño Bubbkegummers: 15.000 pesos chilenos /16 dólares.

-Pantalón jogging hombre Adidas: 48.000 pesos chilenos / 53 dólares.

-Pantalón jogging hombre Corona: 14.990 pesos chilenos / 16 dólares.

-Celular Iphone 11 128 GB: 469.990 pesos chilenos / 513 dólares.

-Neumáticos Fortune: 87.000 pesos chilenos / 80 dólares.

-Notebook Lenovo: 749.990 pesos chilenos / 820 dólares.