Video | Incendio en una locomotora en Río Negro: así fue el operativo para evitar que el fuego alcanzara el depósito de combustible

Una locomotora se prendió fuego en Río Negro y obligó a cortar la Ruta 22

El tránsito en la Ruta 22 registró complicaciones el viernes por la noche debido a un intenso operativo desplegado para controlar el incendio de una locomotora. El hecho ocurrió en cercanías de Chelforó y, afortunadamente, los maquinistas lograron resguardarse a tiempo.

Incendio y corte de tránsito en la Ruta 22

De acuerdo con la información brindada por medios locales, el incendio se produjo cerca de las 20 en una locomotora de la empresa Ferroexpreso Pampeano S.A. La formación circulaba en dirección a Villa Regina cuando los maquinistas detectaron una pequeña llama en el interior de la máquina.

El personal actuó de inmediato y logró sofocar el siniestro con un matafuegos. Sin embargo, a los pocos minutos las llamas se reavivaron y avanzaron hacia el depósito de combustible.

Para evitar una tragedia mayor, los operarios detuvieron la marcha y alertaron a los servicios de emergencia. Tras el aviso, se desplegó un operativo que obligó a interrumpir preventivamente el tránsito a la altura del kilómetro 1069 de la Ruta Nacional 22.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Chelforo, el Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel y Bomberos Voluntarios de Chimpay. Aunque las vías no están situadas sobre la calzada, el corte de circulación se mantuvo durante las tareas para facilitar el despliegue de las unidades de asistencia.

Las causas del origen del fuego aún son materia de investigación. Afortunadamente, la situación fue controlada sin que se registraran heridos ni daños a terceros.