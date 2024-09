Video | La maestra internada le respondió a la ministra: «Tengo monóxido de carbono en la sangre»

Este jueves ocurrió un incendio en la Escula Especial 4 de Neuquén y una docente terminó internada por inhalación de monóxido de carbono. Así lo aseguró la maestra, Nahir Jaime, a traves de un video. Cuestionó los dichos de la ministra de Educación, Soledad Martínez. Mirá.

Reprochó que Martínez minimizara el hecho. «Yo estuve ayer cuando se prendió fuego la cocina. Repudio a la ministra que dijo que no pasó nada. Yo estoy internada en la Clínica San Agustín. Acá están los estudios que dicen que tengo monóxido de carbono en la sangre», relató con los estudios en la mano.

Y recalcó: “Ministra sí pasó, pasó algo”. En declaraciones a RÍO NEGRO RADIO, la funcionaria sostuvo «que la cocina está funcionando» y que «simplemente fue una llamarada».

Maestra internada por monóxido: la respuesta de la ministra, Soledad Martínez

«Todavía no tenemos datos oficiales respecto a esa denuncia de internación, ni se ha activado tampoco la denuncia a la ART, con lo cual al respecto no tenemos ninguna información para precisar. Por el momento, es solo el comunicado de la sección ATEN capital», afirmó la ministra de Eduación, Soledad Martínez, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Y agregó: «El único dato que tenemos es un informe que de manera extraoficial que la empresa nos hizo. Lo que sabemos es que la cocina está funcionando. No explotó, no estalló, no se inhabilitó ni se prendió fuego, simplemente fue una llamarada».

Reiteró que están «esperando el informe oficial para para detectar qué ocurrió», porque hay «muchos interrogantes respecto de la dinámica de lo que denuncian que ocurrió». Sostuvo que prefiere no dar «ninguna consideración más», hasta tanto esten los resultados.

En cuanto a sí hay clases en la Escuela Especial 4, Martínez comentó que no tienen «noticias de que se hayan suspendido».