Video | Dolor y desconsuelo por el crimen de Julián Dobra: gran movilización en Roca para pedir justicia

El dolor y la conmoción por el brutal crimen de Julián Dobra continúa presente en las calles de General Roca. Vecinos, amigos y conocidos del joven, al igual que la comunidad educativa, se encuentran consternados por lo ocurrido. Sus padres, Tomás y Mónica en medio de la tristeza y el desconsuelo por la muerte de su hijo, asistieron este viernes a la primera audiencia por el asesinato. Mientras que, a las 17, decenas de personas se concentraron en la plaza San Martín de Roca, exigiendo justicia.

Esta tarde se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos, en donde imputaron a todos los detenidos «homicidio simple doblemente agravado por el uso de armas y la participación de menores».

Tomás Julián Dobra de la Canal fue visto por última vez el 16 de abril. El joven salió de su casa en su Suzuki Fun y nunca volvió, ni tampoco hubo rastros de él. Casi dos semanas después su cuerpo fue hallado por un vecino que caminaba por la zona de las bardas en Roca. Fuentes judiciales revelaron que tenía un tiro en la cabeza. Desde ese momento, el asesinato se encuentra en materia de investigación.

Este viernes, alrededor de las 17, se produjo una gran movilización en el centro de Roca. Un significativo mensaje se había compartido a través de las redes sociales. «Vamos a pedir justicia por el, por los que todavía no aparecen y por la seguridad que nos merecemos», exclamaba la convocatoria. En concordancia con esto, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Roca emitió una resolución para convocar a la marcha y justificar la falta de quienes decidan asistir.

Decenas de personas con pancartas que exigían «Justicia por Julián» recorrieron algunas de las calles céntricas más transitadas de Roca hasta llegar al Poder Judicial. Empezó en plaza San Martín, luego continuaron su por calle Mitre hacia Neuquén. Después, siguieron por Neuquén hacia Tucumán. Seguidamente, doblaron en la intersección de Avenida Roca y Tucumán, para seguir por Avenida Roca, pasando por las calles Mitre, San Martín, Villegas y Gadano. Cruzaron el canal grande de la ciudad, también la rotonda de Avenida Roca y Gelonch, hasta finalmente llegar al Poder Judicial, ubicado en calle San Luis 853.

Ubicados frente al lugar donde se desarrollaba la audiencia, precisamente en la sala 5 de los tribunales de Roca, Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) habló con Diario RÍO NEGRO y dijo: «Julián fue estudiante, un egresado de nuestra universidad y sus papas son trabajadores no docentes de nuestra universidad. Todavía estamos muy conmovidos como comunidad universitaria y educativa. Teníamos que estar», afirmó.

Respecto al acompañamiento presente de UNCo para con los padres de Julián Dobra, contó que: «En su momento nos comunicamos telefónicamente con su mamá cuando nos enteramos de lo sucedido y bueno, por supuesto que ofrecimos todo lo necesario que puede aportar la universidad para acompañarlos y contenerlos».

Además, en medio de los gritos de pedido de justicia, recordó el asesinato de Juan Caliani: «Para nosotros es otro golpe más, para la comunidad universitaria del Comahue. Hace poco hizo un año del asesinato de Juan Caliani, otro estudiantes egresado de FADECS (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Roca). La verdad es que estamos absolutamente sorprendidos y todavía no salimos de nuestro asombro».

Asimismo, Gentile expresó un mensaje que se replicó en las voces de todas las personas presentes: «Creo que el camino de la justicia, del esclarecimiento, de encontrar a los verdaderos responsables es el camino que desde la democracia en adelante hemos venido ganando en las calles y el estar acá es decirles a sus papás y a la comunidad que la universidad está presente y vamos a estarlo. Vamos a seguir exigiendo hasta que esto se esclarezca definitivamente».

Con el correr de los minutos, quienes estaban en el lugar pegaron pancartas en las paredes del Poder Judicial, prendieron velas y una mujer, junto a su hija, en una acción muy emotiva ató flores a la reja del lugar, junto a una foto de Julián Dobra. En ese momento, María, una estudiante de secundaria, que estaba junto a su madre, sosteniendo una foto del joven brutalmente asesinado, exigiendo justicia, contó a este medio que: «Yo no lo conocía, pero toda mi familia, mi mamá, mis tíos eran amigos y se criaron con él. Estoy más que nada para acompañar a mi mamá».

Tras preguntarle cuales eran sus sensaciones y porque había decidido sumarse y ser parte de la marcha, fue contundente: «Para que haya justicia. Por todo lo que decían él no era una persona mala ni mucho menos le hacía daño a las personas, así que estamos todos acá porque queremos saber que le paso y porque lo trataron de esa manera y mataron de esa manera, tan fea».

También, aprovechó el momento para resaltar la gran movilización en Roca por Julián Dobra: «Veo mucha empatía en la gente, que todos acá son amigos, familiares. Todos estamos en busca de lo mismo, justicia y saber que le pasó. De mi punto de vista, se siente triste estar marchando. Estoy acá, por todo lo que están los demás, pidiendo justicia por más de que yo no lo haya conocido».

Mientras aguardaban por la salida de los padres de Dobra de en la sala 5 de los tribunales de Roca, un matrimonio de aproximadamente entre 50 y 60 años, manifestó a Diario RÍO NEGRO, como les impacto lo ocurrido: «Es un hecho aberrante, la verdad es que nos ha conmovido a todos, y bueno estamos haciendo un poco de solidaridad, porque le podría haber pasado a cualquiera. La ciudad en la que estamos viviendo es muy insegura. Venimos a apoyar porque exigimos justicia. Desde lo poco que uno puede hacer es venir, apoyar y esperar novedades, atento, para saber como sigue el proceso».

«Mi hija conocía a Julián. Tenemos muy gratos recuerdos, era una excelente persona y por eso estamos acá. Ella, por los conocimientos que tenía, y lo que sabemos todos, es que era un persona común como nosotros, no involucrado en ningunas cosas raras, y por ese motivo estamos tan alarmados por lo que pasó», describió Mario a Julián Dobra, a través de diferentes recuerdos que tenía presente en su cabeza.

En cuanto a la marcha multitudinaria, sostuvo: «A uno lo gratifica porque es un apoyo importante y creo que hoy en todas las cosas que nos están pasando, malas, los jóvenes se han involucrado y eso también te da un poco de esperanza, que entre todos se haga más fuerte el reclamo».

En ese sentido, con mucho desconsuelo y dolor, aseveró: «Lo único que uno quiere es que haya novedades, que él que hizo este daño tan aberrante, pague. Una, dos, tres, cinco, diez personas, desde él que planeó el inicio de matarlo, hasta alguno que haya hecho una llamada por teléfono, que paguen todos. No habría que parar hasta que haya justicia».

Estela, esposa de Mario, hizo énfasis en todas las personas que acompañaron, familiares, amigos, conocidos y vecinos que entre lagrimas recorrieron las calles de la ciudad, con un grito que se oyó hasta el interior del Poder Judicial: «No me imaginé que iba a acompañar tanta gente, aunque esperamos más, porque Julián se merece justicia. Era un chico bueno y muy respetuoso. Él era amigo de mi hija, y por eso estamos acá también, en representación de ella, que no puede estar, porque tiene a su bebé muy chiquitito. Entonces, acá estamos los padres, porque conocimos a Julián y a su papá, así que los queremos acompañar».

Sobre el brutal crimen, dijo: «Todos vivimos inseguros, con miedo, y con el corazón en la boca de que en cualquier momento le pase algo a nuestros hijos, y por eso también estamos acompañándolos a los padres de Julián».

Por su parte, un amigo de la infancia de Julián, resaltó la buena respuesta de la sociedad, por estar presente y acompañar, «porque de verdad lo necesitamos». «En todo el barrio estamos muy mal. Necesitamos respuestas más allá de que le quitaron la vida, de porque actuaron de esa manera. El pedido de justicia por Julián es para que no se repita acá en Roca», apuntó.

«Estoy agradecido con la gente que vino y me encantaría que nos puedan apoyar más, que no vengan tan solo de Roca, porque esto no se puede repetir acá en el Valle. No somos una ciudad así, con tanta maldad, no entendemos la verdad como le pudo haber pasado esto a él siendo un chico educado, porque de verdad lo era», reflexionó.

A cerca de la muerte de su amigo, no dudó en decir que: «Nadie merece esto, necesitamos respuestas. Yo tengo mucha fe en la justicia, estoy muy confiado y muy seguro de que van a pagar las personas que tengan que pagar, porque no pueden estar sueltas».

«A Julián lo conozco desde la infancia. El dolor es inmenso, yo me sostengo para no llorar», concluyó.

Finalmente, cuando la luz del día iba desapareciendo, Raúl, compañero de trabajo del joven asesinado, mencionó: «Muchas veces uno deja en principio en manos y cree en la justicia, pero cuando ve que esto no avanza, a la gente no le queda otra alternativa que salir a acompañar, en este caso puntual a nuestra compañera y amiga Mónica y nuestro amigo y compañero de trabajo, Tomás, para que les den una respuesta».

Muy conmocionado por lo sucedido, habló durante unos minutos con este medio, y caviló diciendo: «A mí me caló muy profundo, como al resto de los compañeros porque uno comparte con ellos cinco de los siete días a diario, siete horas. Me pegó muy profundo el desenlace de esta situación, un crimen atroz, canallesco. La verdad es que Duele en el alma».

En tal sentido, recordó unas palabras que había mencionado Tomás Dobra, padre de Julián: «Hay que canalizar el pedido de justicia. Por Julián, por nuestros hijos y por la sociedad entera. No solamente él está pensando en su situación que es terrible, terrorífica, que nadie quisiera pasar, sino por nuestros hijos.

«En mi caso particular tengo cuatro hijos y me aterra saber que estoy conviviendo con personas que son capaces de esto y mucho más. Esto no puedo continuar de esta manera y la justicia tendrá que tomar cartas en el asunto», expresó afligido.

Por último, luego de darle un profundo abrazo a Tomás que salió a la calle durante unos minutos para abrazar a quienes estaban presentes, recibir las palabras de aliento y besar una pancarta con la foto de su hijo, sostuvo con mucho dolor, angustia y tristeza: «Esperemos que los verdaderos culpables paguen por esto que cometieron, que esta gente no camine entre nuestros hijos».