Por cielo y tierra: así buscan a Raúl Moyano, el docente de la Patagonia desaparecido en Tucumán

Raúl Alfredo Moyano, es un docente de la Patagonia que desapareció el 12 de octubre en Tucumán

Pasan los días y crece la preocupación por Raúl Alfredo Moyano, el docente de la Patagonia que desapareció el 12 de octubre en Tucumán. El hombre, que había llegado con el fin de visitar a su familia, decidió salir a caminar por el cerro Ñuñorco Grande, en Tafí del Valle, y cuando avisó que emprendía el camino de regreso, nunca llegó. Es por esto que, desde hace nueve días, se mantiene activo un operativo contrarreloj para dar con el paradero del hombre.

Por cielo y tierra, así buscan a Raúl Moyano

Este miércoles, 21 de octubre, se reanudó el operativo para dar con el paradero del docente jubilado de 59 años. La Policía de Tucumán informó que tras varias jornadas de trabajo, se sumó un helicóptero para sobrevolar el área donde se estima que desapareció Moyano.

La supervisión por cielo quedó a cargo de la Dirección de Fuerzas Especiales C.E.R.O., con el apoyo de un equipo especializado de la División GEAM. «Desde primeras horas, los efectivos se despliegan en la zona para ampliar el radio de rastrillaje y agotar todas las instancias de búsqueda«, señalaron desde la fuerza.

En paralelo, el despliegue terrestre continúa pese a la complejidad del relieve del cerro y las inclemencias climáticas. Para ello, se articularon esfuerzos entre distintas áreas del Estado provincial, profesionales privados, senderistas e incluso se sumaron lugareños con amplio conocimiento de la montaña.

Asimismo, las autoridades tucumanas detallaron que se incorporaron drones con cámaras térmicas pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Santa María y a Gendarmería Nacional, además de canes adiestrados.

Los hijos de Raúl Moyano contaron cómo sigue la búsqueda

Aunque el panorama es complejo debido al terreno y al mal tiempo, la familia del docente jubilado mantiene la esperanza, impulsada por un reciente hallazgo de los peritos. «Estamos desesperados porque no tenemos ningún indicio de dónde podría estar. No hay pistas en todo el trayecto recorrido en estos días», explicó su hija Suyay Moyano.

El dato más relevante surgió del análisis tecnológico del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF): una antena en Los Sarmiento captó una señal del celular de Moyano 48 horas después de su desaparición.

Este registro orientó los operativos hacia los sectores sur y sureste del cerro, en dirección a la ruta provincial 307 y al paraje El Indio, en la Quebrada de los Sosa. Por su parte, Matías Moyano, otro de sus hijos, indicó que se sumarían a las reuniones de los especialistas a cargo del operativo.

Las dificultades para desplazarse por la zona y los tiempos de traslado obligaron a cambiar la logística: las autoridades instalaron una base operativa y un campamento avanzado en la cumbre del Ñuñorco. Esta medida permite que los rescatistas pernocten en la montaña y continúen las tareas desde allí, optimizando el tiempo de búsqueda sin realizar ascensos y descensos diarios.

Respecto a su estado y preparación, Matías destacó: «Él hace trekking en Bariloche; es una actividad rutinaria para él. Además, hace gimnasia y anda en bicicleta, por lo que está muy bien físicamente. Sé que lo pudo hacer tranquilamente y que es consciente de lo que estaba haciendo».