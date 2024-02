Video | «Si tocan a una, respondemos todas»: reviví la emoción con Fabiana Cantilo en Neuquén

«Si tocan a una, respondemos todas», cantó Fabiana Cantilo y emocionó al público de la Fiesta de la Confluencia 2024 en Neuquén capital. La artista se presentó antes que Fito Páez y una de sus últimas canciones fue la versión de esta canción contra los femicidios.

La canción original que hizo emocionar a todos los presentes es «Canción sin miedo», de Vivir Quintana.

Se viralizó por su posicionamiento en contra de los femicidios, siendo parte de manifestaciones y teniendo su versión con Mon Laferte.

El canto de Fabiana Cantilo llegó en el momento en el que Neuquén transita su primer femicidio del 2024, el de Cynthia Lagos, una mujer de Zapala asesinada en Junín de los Andes.

De acuerdo al informe forense, el cuerpo de la mujer tenía 13 puñaladas y heridas defensivas. Las lesiones de su pareja, Reinaldo Esteban Morales, un militar que murió luego de atacarla, fueron «aparentemente autoinflingidas», es decir, se las provocó él mismo.

«Canción sin miedo» fue la anteúltima de Fabiana Cantilo antes de dejar el escenario, al que volvería poco después para entonar, junto a Fito Páez, «Thelma y Louise».

Fabiana Cantilo entonó «Canción sin miedo» en la Fiesta de la Confluencia 2024 en Neuquén. (Florencia Salto)

La letra de «Canción sin miedo»

Que tiemble el Estado, los cielos, las calles

Que tiemblen los jueces y los judiciales

Hoy a las mujeres nos quitan la calma

Nos sembraron miedo, nos crecieron alas

A cada minuto, de cada semana

Nos roban amigas, nos matan hermanas

Destrozan sus cuerpos, los desaparecen

No olvide sus nombres, por favor, señor presidente

Por todas las compas marchando en Reforma

Por todas las morras peleando en Sonora

Por las comandantas luchando por Chiapas

Por todas las madres buscando en Tijuana

Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que resuene fuerte, «¡Nos queremos vivas!»

¡Que caiga con fuerza el feminicida!

Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo

Si un día algún fulano te apaga los ojos

Ya nada me calla, ya todo me sobra

Si tocan a una, respondemos todas

Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa

Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria

Soy la niña que subiste por la fuerza

Soy la madre que ahora llora por sus muertas

Y soy esta que te hará pagar las cuentas

¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!

Por todas las compas marchando en Reforma

Por todas las morras peleando en Sonora

Por las comandantas luchando por Chiapas

Por todas las madres buscando en Tijuana

Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que resuene fuerte, «¡Nos queremos vivas!»

¡Que caiga con fuerza el feminicida!

¡Que caiga con fuerza el feminicida!

Y retiemble en sus centros la tierra

Al sororo rugir del amor

Y retiemble en sus centros la tierra

Al sororo rugir del amor