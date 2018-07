Yanina Torres: para el fiscal hay pocas chances de un hecho violento

Para la fiscalía que investiga la desaparición de Yanina Torres en Roca, las hipótesis que se manejan son varias y no se puede descartar nada. De todas maneras por los indicios que se han recolectado hasta el momento, las chances de que se trate de un hecho violento son pocas.

“No se puede descartar ninguna hipótesis. Ojalá que en el corto plazo Yanina aparezca con vida. Hasta el momento no podemos asegurar que haya pasado algo determinado, pero por los indicios que se han juntado hasta el momento, no aparecen muchas chances de que se haya tratado de un hecho violento”, comentó el fiscal Luciano Garrido.

El representante del Ministerio Público Fiscal cree poco probable que Yanina haya sido asesinada o víctima de un hecho violento. La ausencia del cuerpo, la falta de algún llamado de un supuesto “secuestrador”, o de un conflicto grave con su pareja o terceros, hacen pensar que Yanina salió por su cuenta de su casa hacia la zona del río.

En la búsqueda de explicaciones a lo que pudo haber sucedido con la mujer de 32 años y madre de dos hijos, circuló la hipótesis relacionada con que Nicolás Riquelme, la pareja de Yanina podría estar vinculado a su desaparición, pero para los investigadores, esa idea no cierra.

Es que si bien la relación de pareja no era la mejor, no se registran denuncias de violencia de género, no hay testigos que hayan hecho referencia a golpes o maltratos, y el día que desapareció la joven, él estaba trabajando. Su empleadora declaró bajo juramento que el muchacho ingresó pasada las 8 a trabajar y se retiró al mediodía.

A ello se suma el escrito que dejó en un cuaderno en el que , con un fibrón, escribió: “Los amo con todo mi corazón. No lo olviden. Perdón”.

Luego de realizar estudios sobre el papel hallado, los peritos concluyeron que esa frase había sido escrita por ella.

En los últimos días los rastrillajes en la zona del río han disminuido pero la idea es continuar buscando en la zona ribereña. La crecida del río complicó la búsqueda de la mujer y también de rastros y pertenencias que pueden haber quedado allí.