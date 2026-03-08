El mes de la política y el barril

La primera semana de marzo no dejó lugar a dudas: se terminó la pausa del verano y todos los engranajes de la política volvieron a ponerse en marcha. En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa dio un discurso de apertura de sesiones con cero alusión a la búsqueda de la reelección, pero enfocado en resaltar logros de la gestión, obras y, particularmente, ofrecer una perspectiva de la provincia al 2030 si los proyectos para Vaca Muerta se cumplen.

A diferencia de lo que ocurrió con Javier Milei en el Congreso, cuyo mensaje se diluyó en una marea de chicanas, chistes malos e insultos con la oposición, el neuquino conservó las formalidades y fue moderado al punto de que hubo diputados rivales que lo consideraron “insípido”.

Figueroa volvió a echar mano de ese contraste el jueves, durante la visita del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con quien firmó un acuerdo de cooperación para la transferencia de tecnología y asociación de empresas que buscan invertir en Vaca Muerta.

“Nos reunimos, no para perder tiempo, sino para trabajar en equipo y generar oportunidades para nuestra gente”, dijo el mandatario, quien afirmó que el desarrollo del país llegará de la mano de las provincias productivas y no de la “rosca política”.

Hubo, sí, un punto de coincidencia entre el discurso que dio Figueroa en Neuquén y el de Milei en el Congreso: ambos apelaron al concepto de la “moral” para identificar reparaciones a lo que consideraron malas políticas del pasado. El presidente, directamente, ofreció establecer la moral como brújula y “política de Estado”. Match de clima político o de los asesores de comunicación.

Por fuera de las aperturas de sesiones, esta semana empezó a mostrar sus efectos sobre la provincia un hecho político muy lejano como son los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La suba del precio del barril de petróleo, con picos que superaron los 90 dólares, implicará un reacomodamiento de las regalías que recibe Neuquén por la explotación de su recurso. La provincia tiene un 70% de sus ingresos vinculados al petróleo y había estimado para este 2026 un escenario conservador, con un barril bruto de 63 dólares.

La secretaria de Hacienda, Carola Pogliano, dijo ayer en declaraciones a Mitre que, ya en las regalías de marzo, se verá un pequeño impacto de la suba, aunque el grueso llegará con las que se liquiden en abril. No implicará, de todas maneras, un impacto lineal sobre los ingresos, ya que el tipo de cambio retrocedió alrededor de un 3% en los últimos meses, mientras que la inflación creció en igual medida.

Un alza sostenida del barril de petróleo también tendrá sus consecuencias sobre la economía global y Pogliano anticipó que se podría notar en una mayor suba de precios. A su vez, eso repercutirá en los principales gastos de la provincia como son los contratos de obra pública y los sueldos de los trabajadores estatales.

El gobierno mira el escenario con cautela. Figueroa dijo que son eventos que para el mundo pueden resultar aleatorios, pero que están armados “en un almanaque en otro lado”. “Tenemos que ser muy prudentes”, planteó.

Y también es cierto que tiene otras ocupaciones más domésticas sobre las que poner el ojo.

Esta semana, un fallo de la Cámara Nacional Electoral parece haber confirmado la expulsión de funcionarios de su gabinete del PJ y de intendentes afines como José Asaad, quien se preparaba para competir por la conducción del partido en la interna del 15.

Si la elección termina con una única lista, se confirmará un nuevo triunfo de Oscar Parrilli, quien logrará retener el sello lejos de la ola neuquinizadora que ya alcanzó a otros como el PRO y, posiblemente, al Movimiento Popular Neuquino.